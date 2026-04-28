Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Maxime Delanghe zou Cercle Brugge deze zomer wel eens kunnen verlaten. Verschillende clubs hebben al interesse getoond in de doelman van De Vereniging. Mogelijk wordt hij zelfs de concurrent van een andere Belgische doelman.

Aan het einde van dit seizoen heeft Warleson opnieuw de plek onder de lat bij Cercle Brugge veroverd. In het seizoen waarin groen-zwart de top-zes haalde was hij beslissend, maar daarna werd de Braziliaanse doelman afgeremd door verschillende blessures en kreeg hij zijn plaats niet zomaar terug.

In zijn afwezigheid maakte Maxime Delanghe indruk. Bijna drie jaar geleden overgekomen van Lierse, vond de Belgische goalie, opgeleid bij PSV, stap voor stap zijn draai, tot hij vorig jaar en ook dit seizoen opnieuw uitpakte met topprestaties.

Maar enkele minder sterke wedstrijden deze winter hebben de kaarten opnieuw geschud, waardoor Warleson zijn plaats terug kreeg. Zo speelde Delanghe maar één van de laatste zestien wedstrijden. Nochtans verlengde de voormalige Belgische U21-international een jaar geleden nog tot juni 2028.

Cercle zou hem deze zomer dus wel eens kunnen verkopen. En er is interesse: Het Nieuwsblad meldt dat Lille onder meer al informeerde. Delanghe zou daar in concurrentie kunnen treden met Arnaud Bodart, de nummer twee achter de Turk Berk Özer.


Maar LOSC Lille is niet de enige kandidaat: ook Monza en Sparta Rotterdam hebben hun interesse laten blijken. Rekening houdend met het niveau van de gegadigden, de aantrekkingskracht van de verschillende competities en de rol die hij er zal krijgen, zal Maxime Delanghe de komende weken de voor- en nadelen rustig moeten afwegen.

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

18:40
1
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
1
Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

17:40
1
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

16:30
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

16:15
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

15:30
Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

15:15
12
🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

15:00
1
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
2
Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

14:20
1
Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

14:00
Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

13:30
3
Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

13:00
5
STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

12:49
1
De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

12:40
3
Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

12:20
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

12:00
2
Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

11:50
6
Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Interview

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

11:40
2
Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

11:20
🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

11:00
19
Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

10:30
4
Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

10:00
9
Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

09:30
Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

09:00
Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

08:40
4
Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

08:20
"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

07:40
51
Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

08:00
1
🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

07:20
5
En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

07:00
Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

06:30

Ligue 1

 Speeldag 31
Stade Brestois Stade Brestois 3-3 RC Lens RC Lens
Lyon Lyon 3-2 Auxerre Auxerre
Angers Angers 0-3 PSG PSG
Toulouse Toulouse 2-2 Monaco Monaco
Lorient Lorient 2-3 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 0-1 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 2-1 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 4-4 Metz Metz
Marseille Marseille 1-1 Nice Nice

