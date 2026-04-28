Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Maxime Delanghe zou Cercle Brugge deze zomer wel eens kunnen verlaten. Verschillende clubs hebben al interesse getoond in de doelman van De Vereniging. Mogelijk wordt hij zelfs de concurrent van een andere Belgische doelman.

Aan het einde van dit seizoen heeft Warleson opnieuw de plek onder de lat bij Cercle Brugge veroverd. In het seizoen waarin groen-zwart de top-zes haalde was hij beslissend, maar daarna werd de Braziliaanse doelman afgeremd door verschillende blessures en kreeg hij zijn plaats niet zomaar terug.

Maxime Delanghe aan het einde van zijn periode bij Cercle Brugge?

In zijn afwezigheid maakte Maxime Delanghe indruk. Bijna drie jaar geleden overgekomen van Lierse, vond de Belgische goalie, opgeleid bij PSV, stap voor stap zijn draai, tot hij vorig jaar en ook dit seizoen opnieuw uitpakte met topprestaties.

Maar enkele minder sterke wedstrijden deze winter hebben de kaarten opnieuw geschud, waardoor Warleson zijn plaats terug kreeg. Zo speelde Delanghe maar één van de laatste zestien wedstrijden. Nochtans verlengde de voormalige Belgische U21-international een jaar geleden nog tot juni 2028.

Meerdere buitenlandse pistes voor Delanghe

Cercle zou hem deze zomer dus wel eens kunnen verkopen. En er is interesse: Het Nieuwsblad meldt dat Lille onder meer al informeerde. Delanghe zou daar in concurrentie kunnen treden met Arnaud Bodart, de nummer twee achter de Turk Berk Özer.



Maar LOSC Lille is niet de enige kandidaat: ook Monza en Sparta Rotterdam hebben hun interesse laten blijken. Rekening houdend met het niveau van de gegadigden, de aantrekkingskracht van de verschillende competities en de rol die hij er zal krijgen, zal Maxime Delanghe de komende weken de voor- en nadelen rustig moeten afwegen.