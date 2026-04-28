Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

We zijn halfweg de Champions' Play-offs en mathematisch gezien kunnen er nog steeds drie ploegen kampioen worden. De drie anderen mogen hun laatste dromen - als die er al waren - definitief opbergen. Maar wie zal het gaan halen?

Union SG had een stapje gezet richting titel door in eigen huis met 2-1 te winnen van Club Brugge. En dat had ook zo zijn impact op wat u dacht over hoe de Champions' Play-offs tot hun einde zouden gaan komen dit seizoen.

Tot speeldag drie en zelfs voor de play-offs was Club Brugge steevast de favoriet. In alle polls die we de voorbije weken deden, kwamen ze altijd met meer dan 50 procent van de stemmen uit als favoriet, terwijl Union SG het moest doen met gemiddeld 35 procent van de stemmen.

Union SG voor het eerst aan de 'leiding' in de polls

Dat veranderde vorige week na de zege van Union SG. Zo pakten ze een voorsprong van vier punten, waarvan ze er wel weer twee verloren tegen KAA Gent. Daardoor hebben zowel Union SG als Club Brugge alles in eigen handen: de Brusselaars zijn met 13 op 15 altijd kampioen, blauw-zwart met 15 op 15 evenzeer.

In de poll na speeldag 3 was Union SG volgens u favoriet met 65 procent van de stemmen, tegenover 35 procent van de stemmen voor Club Brugge. De vraag is of en hoe dat zou kunnen veranderd zijn door het puntenverlies van Union SG tegen KAA Gent.

Nog vijf speeldagen te gaan voor Union SG en Club Brugge

Technisch gezien is ook STVV nog niet uitgeteld voor de titel, maar met een achterstand van tien punten op Union SG is dat enkel mathematisch het geval. Als Union wint op Stayen is het definitief en zeker een tweestrijd om de titel.





Het zou nog heel spannend kunnen worden de komende vijf speeldagen. En ook de analisten zijn niet meteen volmondig over wie hun favoriet is. "Ik heb het gevoel dat Union SG het iets moeilijker heeft tegen de nummers 4, 5 en 6 en dat dat het verschil kan maken", aldus Steven Defour.

Hoe belangrijk wordt het rechtstreekse duel?

"Ik denk niet dat het om het rechtstreekse duel gaat gaan. Ik denk dat de andere wedstrijden het verschil gaan maken", klinkt het in 90 Minutes. "Ik denk dat Union het toch nog zou kunnen halen de komende vijf matchen."

Tuur Dierckx pikte in: "Ze gaan niet veel meer laten liggen tegen de andere ploegen, dus voor mij wordt het duel tussen Club Brugge en Union SG wél allesbeslissend. Club Brugge gaat moeten winnen. Ze hebben het voordeel dat ze nog thuis spelen tegen Union en ze zijn gewoon ook een ploeg met ervaring."

Analisten zijn het ook niet eens over wie de titel gaat pakken

"Bij Union is die ervaring misschien nog iets minder natuurlijk", aldus nog Dierckx. Volgens Sam Kerkhofs wordt het zéér nipt, maar uiteindelijk toch Club Brugge. "Ik blijf Club Brugge zeggen", aldus ook Filip Joos. "Al hebben ze het wel altijd moeilijk in duels tegen Union SG."

"In de andere matchen zie ik bij Union SG nog een te groot verschil tussen spelers die heel goed zijn en anderen. Ik vond Florucz matig, al zijn er ook een paar die heel goed spelen. De kern van Club Brugge ... die moeten kampioen zijn. Union zou het niet stelen."