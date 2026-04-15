Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Nog acht speeldagen en we weten wie de titel zal pakken in de Jupiler Pro League. De Champions' Play-offs lijken wel af te stevenen op een tweestrijd. Of ziet u toch nog iets gebeuren uit de achtergrond? U heeft alles in handen.

Union SG en Club Brugge zijn hun Champions' Play-offs begonnen met twee overwinningen. Daardoor staan ze nog verder voor in de stand op STVV en de rest. Is het een tweestrijd in wording of kan er toch nog iemand iets in de pap brokken?

De Kanaries pakten 0 op 6 tegen de grote tegenstanders en lijken zo vooral achterom te moeten kijken met oog op de derde plaats. Anderlecht pakte al één overwinning, KAA Gent en KV Mechelen blijven met 1 op 6 achter voorlopig.

Wie wordt kampioen: Club Brugge, Union SG of een derde hond?

Het titeldebat is dus zeker nog voer voor discussie. Er kan de komende acht wedstrijden nog veel kunnen gebeuren. En dus is de vraag ook stilaan wat u denkt van de titelstrijd. Wordt het Union SG, Club Brugge of toch nog iemand anders?

Mogelijk weten we na het duel tussen Union SG en Club Brugge alweer wat meer. Tot nu toe blijft u toch eerder in Club Brugge geloven. Zij krijgen nog steeds 52 procent van de stemmen van de lezers achter zich.



Union SG volgt met 37 procent van de stemmen, STVV en Anderlecht moeten het stellen met aalmoezen en Gent en Mechelen worden al helemaal uit the picture gehaald. Wat geeft dat na speeldag 2? Wij vragen het andermaal aan u.