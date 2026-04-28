Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

K Beerschot VA heeft zich officieel uitgesproken na de incidenten tijdens de beladen promotiewedstrijd van maandag. De club wil zich duidelijk distantiëren van de kwetsende spreekkoren die tijdens de match te horen waren en benadrukt dat dergelijk gedrag niet strookt met de waarden van de club.

In een statement maakt Beerschot duidelijk dat het de gebeurtenissen ernstig neemt. “Dergelijk gedrag past niet binnen de waarden en normen die onze club uitdraagt", klinkt het. Daarmee reageert de club op de onrust die ontstond tijdens de wedstrijd, die zelfs tijdelijk werd stilgelegd.

Tegelijk toont Beerschot ook begrip voor de emoties die bij zo’n cruciale wedstrijd komen kijken. “Wij begrijpen als club dat emoties in het voetbal hoog kunnen oplopen en dat passie een essentieel onderdeel is van de unieke sfeer in en rond het stadion", stelt de club. De inzet – promotie naar de hoogste afdeling – zorgde voor extra spanning op de tribunes.

Toch wil Beerschot duidelijk een grens trekken. De club wijst erop dat haar supporters net bekendstaan om hun creatieve en vaak humoristische steun. “Dat is een traditie waar we trots op zijn en die we willen blijven koesteren", klinkt het. Volgens de club hoeft passie nooit te ontaarden in kwetsende of beledigende uitlatingen.

Beerschot is ervan overtuigd dat het ook anders had gekund. “We zijn er dan ook van overtuigd dat de gebeurtenissen van gisteren op een andere manier hadden kunnen verlopen—met dezelfde passie en betrokkenheid, maar zonder kwetsende elementen", luidt het. Daarmee doet de club een duidelijke oproep tot zelfreflectie bij de achterban.

Op een respectvolle en ludieke manier, maar zonder kwetsende elementen

De blik wordt ondertussen ook vooruit gericht. Met belangrijke wedstrijden tegen Lommel in het vooruitzicht, waaronder de beslissende promotieduels, rekent Beerschot op de steun van zijn fans. Maar die steun moet volgens de club wel binnen duidelijke grenzen blijven.



Lees ook... Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"›

“K. Beerschot V.A. roept al zijn supporters op om de club te blijven steunen op een respectvolle manier", klinkt het. De club hoopt dat de fans opnieuw massaal achter de ploeg gaan staan, maar dan op een manier die de reputatie van Beerschot versterkt in plaats van schaadt.

Tot slot benadrukt Beerschot het belang van verbondenheid en positiviteit. “Laten we samen opnieuw achter onze Mannekes gaan staan en de humor en verbondenheid die onze achterban typeren, naar voren brengen. Samen zorgen we voor een positieve en inclusieve sfeer, zowel op als naast het veld.”

