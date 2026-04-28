Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Vincent Kompany trekt dinsdagavond met Bayern München naar PSG voor een absolute topaffiche in de Champions League. De Belgische coach toonde respect voor de titelverdediger, maar maakte tegelijk ook duidelijk dat zijn ploeg ambitieus is.

Bayern München speelt dinsdagavond op bezoek bij PSG de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Der Rekordmeister staat op die manier tegenover de regerende Champions Leauge-winnaar, die duidelijk geen schrik heeft.

PSG-trainer Luis Enrique liet op zijn persconferentie al verstaan dat "niemand beter is dan PSG". Aan Vincent Kompany om hem zijn ongelijk te bewijzen. De Belgische trainer reageerde op zijn eigen persmoment ook op die uitspraak.

Vincent Kompany reageert op straffe woorden uit kamp van PSG

"Wat mij betreft hebben de titelverdedigers alle recht om te zeggen wat ze willen", vertelde hij. "Wij strijden om de trofee die PSG vorig jaar heeft gewonnen. Ze verdienen alle lof die ze daarvoor krijgen. Wij willen wat zij hebben. We zijn hongerig. Morgen is de heenwedstrijd, daarna volgt de terugmatch in München, en we hopen dat we over die twee duels heen zullen tonen dat wij de betere ploeg zijn."

Kompany haalde ook de loftrompet boven voor Luis Enrique. "Hij levert ongelooflijk werk. We hebben zes maanden geleden nog van PSG gewonnen. Toen stortte een hele meute journalisten zich op Luis Enrique. Maar ik voelde toen al wat voor ploeg hij aan het bouwen was."

"Ze hadden een jonge kern, maar wel eentje die een heel duidelijke boodschap uitstraalde. Ik was dan ook niet verrast dat ze de Champions League wonnen. Je ziet aan de ploegen van Luis Enrique dat er echt een teamgeest in zit. Zijn spelers lopen en vechten voor elkaar — dat zie je bij al zijn teams terug. Diep respect voor hem", besluit Kompany.