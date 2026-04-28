🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

De uitsluiting van Killian Sardella was een van de sleutelmomenten in de Brusselse derby. Maandag publiceerde DAZN een video van in de VAR-kamer in Tubeke tijdens dat beslissende moment.

Na de dubbele treffer van Adem Zorgane leek de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union Saint-Gilloise zondag al na 25 minuten beslist. Toch zorgde Anderlecht in de eerste helft opnieuw voor een wedstrijd.

Met de aansluitingstreffer van Mihajlo Cvetkovic bracht het de spanning toch weer even terug, tot de uitsluiting van Killian Sardella helemaal op het einde van de eerste helft. Nadien kon Anderlecht niet meer tonen waartoe het in staat was.

Die fase blijft voor discussie zorgen, en volgens de eis van het bondsparket van de Belgische voetbalbond riskeert de flankverdediger van Anderlecht drie weken schorsing.

Bram Van Driessche vond al snel dat Sardella rood verdiende

In afwachting van het definitieve verdict en de uiteindelijke schorsing van Sardella heeft DAZN een video gedeeld van de VAR-kamer in Tubeke op het moment van de fout van de Anderlecht-speler op Guilherme Smith.

Vrij snel is Bram Van Driessche ervan overtuigd dat nummer 54 van paars-wit rood moet krijgen. Jasper Vergoote volgt eerst het protocol en trekt aanvankelijk twee gele kaarten, voor Sardella en Kevin Rodriguez, om daarna toch naar het scherm te gaan en zijn beslissing om te draaien.



Met een korte “stop met die cinema” als antwoord op de protesten van Sardella liet hij daarna het spel hervatten, met Anderlecht dus met een man minder. Een fase die van groot belang bleek, want paars-wit slaagde er daarna nooit meer in om terug in de wedstrijd te komen en slikte uiteindelijk ook nog de 1-3, nota bene via Guilherme Smith.