Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

Real Zaragoza heeft zwaar moeten ingrijpen na een incident met doelman Esteban Andrada. De 35-jarige Argentijn verloor volledig zijn controle in het uitduel tegen Huesca en zorgde voor ongeziene taferelen.

Het moment escaleerde nadat Andrada zijn tweede gele kaart kreeg. Volgens de wedstrijdverslaggeving ging hij “een tegenstander te lijf” nadat hij eerder al rood had gekregen. In een officiële reactie liet de club meteen weten: “In de slotminuten van de wedstrijd waren we getuige van ongepaste taferelen die nooit hadden mogen plaatsvinden.”

Real Zaragoza was bijzonder scherp in zijn communicatie over het incident. “Deze gebeurtenissen vertegenwoordigen niet de waarden van Real Zaragoza of haar supporters", klonk het.

“Wij zijn rolmodellen en voorbeelden voor vele fans, met name kinderen, die ons bij elke wedstrijd aanmoedigen en er ooit van dromen om een van hun idolen te worden. Daarom had dit nooit mogen gebeuren. De club veroordeelt ten strengste wat er is gebeurd. Deze actie heeft op onacceptabele wijze een voetbalwedstrijd van bijzonder belang voor onze regio ontsierd. Dit is ontoelaatbaar.”

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

De club kondigde ook meteen disciplinaire stappen aan. “De club zal de gebeurtenissen analyseren en gepaste disciplinaire maatregelen nemen,” luidde het standpunt, wat erop wijst dat Andrada mogelijk een zware sanctie wacht.





Uitgebreide excuses van Esteban

De doelman zelf reageerde nadien via de clubkanalen met een uitgebreide excuses. “Het spijt me enorm voor wat er is gebeurd", verklaarde hij. “Het is geen goede reclame voor de club, voor de fans en voor een professional zoals ik.”

Andrada probeerde de situatie te kaderen, maar bleef duidelijk schuldbewust. “In mijn carrière ben ik maar één keer van het veld gestuurd, en dat was voor hands. Ik zou het niet nog eens doen, want ik ben een publiek figuur en een professional met jarenlange ervaring.”

De Argentijn ging ook persoonlijk in op zijn tegenstander. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan Jorge Pulido, want we zijn collega’s. Ik verloor op dat moment mijn focus en ik zal me schikken naar wat LaLiga besluit. Als ze willen dat ik uitleg geef, zal ik dat doen.”

Ook trainer David Navarro reageerde aangeslagen op het incident. “Er zijn grenzen die je simpelweg niet over kunt gaan", zei hij. “Ik heb geen idee wat de club zal besluiten en we zullen ons houden aan wat de bond zal zeggen.”