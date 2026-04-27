Johan Walckiers
Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten
Real Zaragoza heeft zwaar moeten ingrijpen na een incident met doelman Esteban Andrada. De 35-jarige Argentijn verloor volledig zijn controle in het uitduel tegen Huesca en zorgde voor ongeziene taferelen.

Het moment escaleerde nadat Andrada zijn tweede gele kaart kreeg. Volgens de wedstrijdverslaggeving ging hij “een tegenstander te lijf” nadat hij eerder al rood had gekregen. In een officiële reactie liet de club meteen weten: “In de slotminuten van de wedstrijd waren we getuige van ongepaste taferelen die nooit hadden mogen plaatsvinden.”

Real Zaragoza was bijzonder scherp in zijn communicatie over het incident. “Deze gebeurtenissen vertegenwoordigen niet de waarden van Real Zaragoza of haar supporters", klonk het. 

“Wij zijn rolmodellen en voorbeelden voor vele fans, met name kinderen, die ons bij elke wedstrijd aanmoedigen en er ooit van dromen om een van hun idolen te worden. Daarom had dit nooit mogen gebeuren. De club veroordeelt ten strengste wat er is gebeurd. Deze actie heeft op onacceptabele wijze een voetbalwedstrijd van bijzonder belang voor onze regio ontsierd. Dit is ontoelaatbaar.”

De club kondigde ook meteen disciplinaire stappen aan. “De club zal de gebeurtenissen analyseren en gepaste disciplinaire maatregelen nemen,” luidde het standpunt, wat erop wijst dat Andrada mogelijk een zware sanctie wacht.

Uitgebreide excuses van Esteban

De doelman zelf reageerde nadien via de clubkanalen met een uitgebreide excuses. “Het spijt me enorm voor wat er is gebeurd", verklaarde hij. “Het is geen goede reclame voor de club, voor de fans en voor een professional zoals ik.”

Andrada probeerde de situatie te kaderen, maar bleef duidelijk schuldbewust. “In mijn carrière ben ik maar één keer van het veld gestuurd, en dat was voor hands. Ik zou het niet nog eens doen, want ik ben een publiek figuur en een professional met jarenlange ervaring.”

De Argentijn ging ook persoonlijk in op zijn tegenstander. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan Jorge Pulido, want we zijn collega’s. Ik verloor op dat moment mijn focus en ik zal me schikken naar wat LaLiga besluit. Als ze willen dat ik uitleg geef, zal ik dat doen.”

Ook trainer David Navarro reageerde aangeslagen op het incident. “Er zijn grenzen die je simpelweg niet over kunt gaan", zei hij. “Ik heb geen idee wat de club zal besluiten en we zullen ons houden aan wat de bond zal zeggen.”

Meer nieuws

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

22:15
KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

22:00
Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

21:40
Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

21:10
1
📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

20:40
Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

20:40
Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

20:00
1
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

19:40
1
Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

19:20
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

19:00
RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

18:40
Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

18:20
2
Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

18:00
3
PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

17:40
Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

17:20
2
Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

17:10
2
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

17:00
2
Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

16:30
Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

16:15
Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

16:00
Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

15:45
1
Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

15:30
14
Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

15:00
Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League Analyse

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

14:40
2
Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

14:20
🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem" Reactie

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

13:45
1
Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

14:00
7
Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

13:31
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
2
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
18
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
2
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
3
Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

11:50
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
4
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10

Segunda Division

 Speeldag 37
Albacete Albacete 0-3 SD Eibar SD Eibar
Valladolid Valladolid 1-0 Real Sociedad Real Sociedad
Burgos CF Burgos CF 1-1 Deportivo Deportivo
Malaga Malaga 2-3 Castellón Castellón
Córdoba CF Córdoba CF 3-2 Sporting Gijon Sporting Gijon
Granada Granada 2-4 Almeria Almeria
Mirandés Mirandés 2-1 Leonesa Leonesa
CD Leganés CD Leganés 0-4 Andorra Andorra
Huesca Huesca 1-0 Real Zaragoza Real Zaragoza
Ceuta Ceuta 0-0 Racing Santander Racing Santander
Cádiz CF Cádiz CF 1-2 UD Las Palmas UD Las Palmas

