Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

De naam Jens Petter Hauge kent u ongetwijfeld nog. De 26-jarige Noor beleefde een weinig succesvolle passage bij KAA Gent, maar groeide dit seizoen uit tot een van de sterren in de Champions League. Wij nemen zijn opvallende parcours onder de loep.

We schrijven augustus 2022 wanneer Jens Petter Hauge voorgesteld wordt bij KAA Gent. Hij wordt dat seizoen gehuurd van het Duitse Eintracht Frankfurt. "Hij is dynamisch, goed in de 1-tegen-1-duels, en heeft een goed schot en beslissende pass in de benen", vertelde toenmalig hoofdscout Samuel Cardenas op de webstek van de Buffalo’s.

Hauge was enkele jaren daarvoor helemaal doorgebroken bij zijn jeugclub, Bodø/Glimt. In september 2020 blinkt hij uit tegen AC Milan in de Europa League. Hij scoort en geeft een assist in San Siro en overhaalt de Rossoneri om 4,8 miljoen euro op tafel te leggen.

Te veel concurrentie in Italië

In Italië scoort hij voor nieuwjaar drie keer in de Europa League en één keer in Serie A. In 2021 voegt hij daar nog één goal toe, maar van een succes kunnen we zeker niet spreken.

Sempre Milan schrijft het toe aan te veel concurrentie voor Hauge in de Italiaanse modestad. Ook zou Stefan Pioli, de toenmalige coach van Milan, de speler op dat moment mogelijk nog wat te onervaren gevonden hebben.





Milan verhuurt Hauge in augustus 2021 aan Eintracht Frankfurt en verkoopt hem in 2022 definitief aan de Duitsers voor 8,2 miljoen. Hij komt in die periode tot 26 optredens voor Die Adler – meestal als invaller – en laat daarin 2 goals en 2 assists noteren. Geen overweldigende statistieken. Na de aankoop van Hauge verhuurt Frankfurt hem meteen voor een seizoen aan KAA Gent.

Meer aan spelen toekomen in Gent

"In Gent kan Jens Petter regelmatig spelen, ook Europees", verklaarde technisch directeur Markus Krösche de overstap op de website van Gent. "De Belgische competitie is ideaal omdat ze qua intensiteit te vergelijken is met de Bundesliga."

Maar ook in de Arteveldestad vlot het niet voor Hauge. Hij kan maar moeilijk zijn stempel drukken. Begin 2023 wordt hij zelfs al in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek. Toenmalig Gent-coach Hein Vanhaezebrouck sprak destijds bij Het Laatste Nieuws over het heikele dossier.

"De transferperiode duurt nog een hele maand", aldus Vanhaezebrouck. "Wij hebben Jens Petter binnengehaald, we gaan hem niet buiten duwen. Maar natuurlijk hadden wij meer verwacht van hem. Momenteel ligt hij echter in de weegschaal met onze jonge mannen, en hij verliest die strijd zelfs vaak. Dan moet je eerlijk zijn: wij verwachten meer van hem."

Hauge klokt bij Gent uiteindelijk af op 29 optredens. Hij geeft 5 assists, maar scoort niet. Veelzeggend. Het wilde in die periode niet lukken voor talentvolle Noor, die ver verwijderd was van zijn beste niveau. Na een onzichtbaar najaar van 2023 met geen enkele basisplaats in de Bundesliga verhuurt Frankfurt hem aan ... Bodø/Glimt.

Heropleving in Noorwegen

Terugkeren naar een ex-club wordt bij sommige voetballers bestempeld als een mislukking. Voor Hauge zou het een zegen worden. Onder de vleugels van succescoach Kjetil Knutsen komt de flankspeler in het eerste deel van 2024 opnieuw tot leven met 8 goals en 5 assists in de competitie.

In het seizoen 2024/25 is hij een sleutelpion in het Europa League-sprookje van Bodø/Glimt. Dat eindigt pas in de halve finales, tegen Tottenham. En dit seizoen schitterde hij in de Champions League, waarin Bodø ei zo na de kwartfinales haalde.

Hauge trof 6 keer raak op het kampioenenbal. In de topschutterstand staat hij tussen namen als Luis Díaz van Bayern München en Lamine Yamal van FC Barcelona.

Het geheel is belangrijker dan het individu bij Bodø

Terugkeren naar de heimat heeft Hauge overduidelijk veel deugd gedaan. Dat ziet ook Kristian Schnell van Fokus, een databedrijf dat sinds 2021 samenwerkt met Bodø/Glimt en de heropleving van Hauge vanaf de eerste rij meemaakte.

"Hij is van de streek, dat helpt zeker", zegt Schnell in een exclusief gesprek met Voetbalkrant. Ook de aanwezigheid van Knutsen valt niet te onderschatten. "Hij was er coach toen Hauge vertrok en ook toen hij terugkeerde. De speler wist waar hij naartoe terugkeerde en wat de filosofie was."

Langetermijnstrategie

"De clubcultuur, de spirit, het idee, de prestaties, de manier waarop ze consistent zijn", gaat Schnell verder. "Ze hebben een langetermijnstrategie. Dat is waarom hij terugkeerde naar huis, ook al had hij andere aanbiedingen. Maar het besef dat hij meer kan bijdragen dan alleen de som van de individuen, speelde daar een belangrijke rol in."

Na zijn topcampagne in de Champions League en meer dan waarschijnlijk het WK met Noorwegen zal Hauge ongetwijfeld opnieuw aanbiedingen krijgen. De vraag is of hij daar deze keer zo snel op zal ingaan. Want hij kan er zeker van meespreken: het gras is niet altijd groener aan de overkant.