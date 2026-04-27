Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Brandon Morren
KRC Genk hield tegen Standard niet alleen een wrang punt over, maar vreesde ook even voor een zware blessure bij Kos Karetsas. Intussen kregen de Limburgers daarover toch al een eerste opluchting.

KRC Genk heeft zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Standard in eigen huis. De Limburgers kregen enorm veel kansen maar vergaten zichzelf te belonen. Efficiëntie blijft het sleutelbegrip bij Nicky Hayen en zijn troepen.

Lange tijd leek de thuisploeg af te stevenen op een overwinning tot Casper Nielsen met een heerlijke vrije trap de bordjes weer gelijk hing. Maar bij Genk ging het na afloop niet alleen over het resultaat.

Genk krijgt na zorgen om Kos Karetsas toch positief signaal

Er waren namelijk heel wat zorgen om Kos Karetsas. Het Griekse goudhaantje van Genk mocht invallen, maar moest een kwartier later opnieuw naar de kant met een verzwikte enkel.

De Smurfen moesten bang afwachten maar kregen maandag toch goed nieuws te horen. Zo heeft Karetsas geen ernstige blessure opgelopen. Een echografie bracht aan het licht dat er geen scheur of verrekking is. Dat meldt Het Belang van Limburg.


Het is nog niet duidelijk wanneer Karetsas opnieuw speelklaar is. Dit weekend nemen de Limburgers het op tegen Charleroi. De thuiswedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel vorige week. Genk staat nog steeds op kop van het klassement in de Europe Play-offs.

