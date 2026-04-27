Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
KRC Genk bleef afgelopen weekend steken op een 1-1-gelijkspel tegen Standard. Het doelpunt van de Rouches viel in de absolute slotfase. Casper Nielsen scoorde op een vrije trap, nadat Bryan Heynen even daarvoor de fout maakte.

Twee gelijke spelen op rij voor KRC Genk

KRC Genk verspeelde tegen Charleroi en Standard vier van de zes punten. Gelukkig won Westerlo zaterdagavond niet van Royal Antwerp FC, anders waren de Limburgers hun leidersplaats kwijt geweest in de Europe Play-offs.

De cijfers van balbezit en kansen die Genk kan voorleggen zijn gigantisch. In de twee thuiswedstrijden had het 60 procent balbezit en werden er 45 doelpogingen gerealiseerd. Toch pak je in die twee matchen slechts twee puntjes.

Ontgoocheling

Bij aanvoerder Bryan Heynen was de ontgoocheling na de goal van Casper Nielsen in het absolute slot ontzettend groot. Volgens Heynen verdiende Genk de overwinning. Alleen werden de kansen gewoonweg niet afgewerkt.

“We creëren veel, maar scoren niet. Of ik dat kan verklaren? Neen, want dan trapten we ze er wel in. We kunnen daar nu over zeuren of we gaan verder en doen er alles aan om dat laatste Europese ticket te pakken. Ik kies voor dat laatste”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Fout van Heynen

Al was Heynen wel de man die de overtreding maakte, waaruit de vrije trap en het doelpunt van Nielsen voortvloeiden. “Ach, ik had niet het gevoel dat ik een fout maakte”, schuift hij de verantwoordelijkheid van zich af.

Lees ook... Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Volgens Heynen had het nooit meer zover mogen komen, dat deze vrije trap enige betekenis in deze wedstrijd speelde. “De ref besliste anders, maar die goal had er eigenlijk al niet meer toe moeten doen. We hadden al lang op een veilige voorsprong moeten staan”, besluit hij.

