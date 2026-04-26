Brandon Morren
Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk
KRC Genk hield tegen Standard niet alleen twee punten te weinig over, maar kreeg ook nog een extra opdoffer te verwerken. Konstantinos Karetsas viel geblesseerd uit en bezorgt de Limburgers zo nieuwe zorgen.

Weinig goed nieuws te melden vanuit KRC Genk. Tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Standard speelde de club ook nog eens zijn goudhaantje kwijt. Konstantinos Karetsas heeft namelijk een enkelblessure opgelopen.

Zo'n 15 minuten nadat hij mocht invallen, moest hij er alweer noodgedwongen af. "Karetsas kwam verkeerd neer en verzwikte daarbij zijn enkel", maakte Genk-coach Nicky Hayen duidelijk volgens Het Belang van Limburg.

"Maar op dit moment is het nog onmogelijk om de precieze schade op te meten en de ernst van zijn blessure in te schatten", gaat hij verder. De fans zullen dus nog even bang moeten afwachten. Dat hij er de komende wedstrijden niet bij zal zijn lijkt, behoudens een grote verrassing, duidelijk.

Over de wedstrijd sprak hij ook klare taal. Hayen wees opnieuw naar het gebrek aan efficiëntie. "We begonnen met heel veel energie en dwongen meteen enkele kansen af. Daarna paste Standard met succes zijn pressing aan. Maar ook na rust creëerden we vooral via Heynen en Heymans nog enkele open kansen."

"Alleen ontbreekt het ons aan efficiëntie om ze af te maken. Ook na de knappe 1-0 vergaten we de klus definitief af te maken. En dan riskeer je altijd om nog de gelijkmaker te incasseren. Iedereen weet dat Nielsen tot zo’n vrijschopgoals in staat is", besluit de Genk-coach.

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

