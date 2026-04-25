"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

STVV heeft een stevige tik uitgedeeld aan RSC Anderlecht in de strijd om de derde plaats en een beter Europees ticket. Waren De Kanaries heel goed of was Anderlecht heel zwak? Dat is voer voor discussie, zoveel is duidelijk.

STVV pakte uit met een knappe 2-0 overwinning tegen RSC Anderlecht, met dank onder meer aan een speler van Anderlecht, die nu voor STVV goals maakt: Keisuke Goto. Al kwam dat doelpunt een beetje uit het niets.

STVV gaf in eerste helft voetballes aan Anderlecht

Toch volgens Olivier Deschacht: "STVV heeft in de eerste helft voetballes gegeven aan Anderlecht, dat wel. Ik vond niet dat Anderlecht over de volledige negentig minuten werd overspeeld. Na de pauze herstelden ze het evenwicht."

"Veel open kansen waren er niet in de eerste helft ook. Het doelpunt van Goto valt ook uit het niets", aldus Deschacht in zijn analyse voor Ongefilterd. "Goto scoort uit het niets. Je kan het Sardella eigenlijk niet kwalijk nemen, hij is geen centrale verdediger."

Mag Goto zo vieren of niet na een doelpunt tegen je eigen ploeg? 

"Hij is verdedigend niet goed genoeg voor die positie, als back heeft hij het al moeilijk. Hij heeft goede voetjes, maar je moet kunnen verdedigen." En dan was er nog de viering van Keisuke Goto na zijn doelpunt. 

Volgens Radja Nainggolan moet dat kunnen: "Als ik Goto was, dan zou ik net hetzelfde doen. Ik zie de reden niet waarom het niet mag?" Deschacht tekende toch voorbehoud aan. "Op die manier vieren? Neen, dat doe je niet. Anderlecht betaalt u en je gaat het veld over. Hij is van Anderlecht."

