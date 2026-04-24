Jeroen Deheegher
| Reageer
Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5875

Hans Vanaken stond tegen KV Mechelen opnieuw in de basis en liet hij zijn belangrijheid voor de ploeg weer zien. Toch zijn de zorgen om de kapitein van Club Brugge nog niet helemaal van de baan, het blijft dus opletten voor Ivan Leko.

Tegen Union begon Hans Vanaken nog op de bank maar viel hij wel in, thuis tegen KV Mechelen stond de kapitein weer in de basis. Met een doelpunt en een assist had Vanaken ook zijn bijdrage in de ruime zege. 

Blessure Vanaken sluimert nog altijd

Vijf minuten voor tijd werd Vanaken wel naar de kant gehaald door Leko. Er was afgesproken dat Vanaken zou aangeven wanneer hij niet meer verder zou kunnen, maar uiteindelijk werd hij uit voorzorg naar de kant gehaald. 

"Ik kan spelen, want de pijn die ik heb kan ik verbijten. Ik maak het ook niet erger door te spelen en kan de ploeg dus ook helpen." Al blijft het wel opletten met Vanaken, de wedstrijd van zondag tegen KAA Gent komt er snel aan. 

Een nieuwe uitval van Vanaken kunnen Ivan Leko en Club Brugge dan ook missen als kiespijn. Een voordeel is wel dat er nog maar één midweekspeeldag is, op de negende speeldag tegen KV Mechelen. 

Weinig alternatieven voor Vanaken

Vanaken kan dus voldoende rust inbouwen tussen de wedstrijden, maar zijn situatie blijft er toch een om goed op te volgen. Een 20ste landstitel zal blauw-zwart makkelijker met dan zonder zijn kapitein pakken. 

Tegen Union werd duidelijk dat er maar weinig alternatieven zijn voor Vanaken in de huidige kern van blauw-zwart. Vetlesen lijkt beter in combinatie met Vanaken dan dat hij zelf die rol moet overnemen. 

Félix Lemaréchal leek gehaald te worden als back-up voor Vanaken, maar de winteraanwinst kwam al acht wedstrijden niet meer in actie. Tegen Union en KV Mechelen zat hij zelfs niet in de selectie van Leko. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Hans Vanaken

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Venom#13 Venom#13 over Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden Goro Goro over Cercle Brugge - FCV Dender EH: 1-0 bink bink over De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard Pé_1 Pé_1 over Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit Swakken Swakken over "Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel TIGERMANIA TIGERMANIA over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie fcb d fcb d over Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het Vital Verheyen Vital Verheyen over Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Vital Verheyen Vital Verheyen over Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved