Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Hans Vanaken stond tegen KV Mechelen opnieuw in de basis en liet hij zijn belangrijheid voor de ploeg weer zien. Toch zijn de zorgen om de kapitein van Club Brugge nog niet helemaal van de baan, het blijft dus opletten voor Ivan Leko.

Tegen Union begon Hans Vanaken nog op de bank maar viel hij wel in, thuis tegen KV Mechelen stond de kapitein weer in de basis. Met een doelpunt en een assist had Vanaken ook zijn bijdrage in de ruime zege.

Blessure Vanaken sluimert nog altijd

Vijf minuten voor tijd werd Vanaken wel naar de kant gehaald door Leko. Er was afgesproken dat Vanaken zou aangeven wanneer hij niet meer verder zou kunnen, maar uiteindelijk werd hij uit voorzorg naar de kant gehaald.

"Ik kan spelen, want de pijn die ik heb kan ik verbijten. Ik maak het ook niet erger door te spelen en kan de ploeg dus ook helpen." Al blijft het wel opletten met Vanaken, de wedstrijd van zondag tegen KAA Gent komt er snel aan.

Een nieuwe uitval van Vanaken kunnen Ivan Leko en Club Brugge dan ook missen als kiespijn. Een voordeel is wel dat er nog maar één midweekspeeldag is, op de negende speeldag tegen KV Mechelen.

Weinig alternatieven voor Vanaken

Vanaken kan dus voldoende rust inbouwen tussen de wedstrijden, maar zijn situatie blijft er toch een om goed op te volgen. Een 20ste landstitel zal blauw-zwart makkelijker met dan zonder zijn kapitein pakken.



Tegen Union werd duidelijk dat er maar weinig alternatieven zijn voor Vanaken in de huidige kern van blauw-zwart. Vetlesen lijkt beter in combinatie met Vanaken dan dat hij zelf die rol moet overnemen.

Félix Lemaréchal leek gehaald te worden als back-up voor Vanaken, maar de winteraanwinst kwam al acht wedstrijden niet meer in actie. Tegen Union en KV Mechelen zat hij zelfs niet in de selectie van Leko.