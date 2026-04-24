"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

Muzamel Rahmat
Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
| 5 reacties
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht ging met 2-0 onderuit op Stayen tegen STVV en ziet zo de derde plaats uit handen glippen. Bertaccini baalt van de ingesteldheid van zijn ploeg en roept op om snel te reageren.

Anderlecht liet donderdagavond een belangrijke kans liggen. Op verplaatsing mikten de Brusselaars op de derde plaats in de Champions' Play-Offs. Maar STVV temperde hun ambities met een 2-0-zege.

De val klapte dicht in de slotfase. Sint-Truiden bleef drukken tot de Brusselse defensie kraakte en uiteindelijk bezweek in het laatste kwartier. Huurling Keisuke Goto bezegelde het lot van zijn moederclub.

Een flinke tik voor Anderlecht, dat het daarna moeilijk had om te reageren. De Japanner had al weken niet meer gescoord. Merlen stelde de zege veilig met een tweede doelpunt in de extra tijd.

Adriano Bertaccini stond na de wedstrijd aan de microfoon. "Het is nog niet gedaan, er zijn nog zes matchen. We hebben vijf punten achterstand op de derde plaats. Play-Off 1 is lang. We moeten die mentaliteit veranderen en beter aan onze matchen beginnen. We hebben toch mooie dingen laten zien, maar dat eerste doelpunt deed ons mentaal pijn", klonk het bij DAZN.

De uithaal van Bertaccini

Lees ook... "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht
Een foute tactiek van Jérémy Taravel? "Het probleem is dat we hen te veel hebben laten voetballen. We zijn Anderlecht, geen kleine ploeg. We stonden met elf in onze eigen zestien, zo win je geen match. Op een bepaald moment moet je wakker worden en doorduwen."

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

10:45
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

12:00
🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

08:40
36
🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

07:20
14
'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

10:00
Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

12:00
1
Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

12:20
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

22:39
Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

11:40
3
Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

21:00
7
Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

10:30
Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

07:00
14
Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

09:30
3
Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

11:00
Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

10:15
Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

09:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

23:00
Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

09:15
Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

09:00
1
Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

08:00
2
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

06:00
📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

08:20
Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

07:40
'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

06:30
'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

23:00
1
Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

22:00
3
Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

22:23
📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

21:40
2
Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

21:20
7
De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

19:40
📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

19:20
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
1
Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

20:40
3
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

23/04
Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

18:20
Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Mike59 Mike59 over "Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel What the Frog What the Frog over Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het TatstOn TatstOn over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' Geert66 Geert66 over Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse' JaKu JaKu over Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken TatstOn TatstOn over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Erwin Wille Erwin Wille over Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved