"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

Anderlecht ging met 2-0 onderuit op Stayen tegen STVV en ziet zo de derde plaats uit handen glippen. Bertaccini baalt van de ingesteldheid van zijn ploeg en roept op om snel te reageren.

Anderlecht liet donderdagavond een belangrijke kans liggen. Op verplaatsing mikten de Brusselaars op de derde plaats in de Champions' Play-Offs. Maar STVV temperde hun ambities met een 2-0-zege.

De val klapte dicht in de slotfase. Sint-Truiden bleef drukken tot de Brusselse defensie kraakte en uiteindelijk bezweek in het laatste kwartier. Huurling Keisuke Goto bezegelde het lot van zijn moederclub.

Een flinke tik voor Anderlecht, dat het daarna moeilijk had om te reageren. De Japanner had al weken niet meer gescoord. Merlen stelde de zege veilig met een tweede doelpunt in de extra tijd.

Adriano Bertaccini stond na de wedstrijd aan de microfoon. "Het is nog niet gedaan, er zijn nog zes matchen. We hebben vijf punten achterstand op de derde plaats. Play-Off 1 is lang. We moeten die mentaliteit veranderen en beter aan onze matchen beginnen. We hebben toch mooie dingen laten zien, maar dat eerste doelpunt deed ons mentaal pijn", klonk het bij DAZN.

De uithaal van Bertaccini

Lees ook... "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht›

Een foute tactiek van Jérémy Taravel? "Het probleem is dat we hen te veel hebben laten voetballen. We zijn Anderlecht, geen kleine ploeg. We stonden met elf in onze eigen zestien, zo win je geen match. Op een bepaald moment moet je wakker worden en doorduwen."