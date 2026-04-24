Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
SK Beveren en KV Kortrijk pakten een rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League. Al zijn beide trainers nog niet zeker dat ze ook effectief mee de stap zetten naar de hoogste afdeling.

SK Beveren speelde op heel autoritaire wijze kampioen in de Challenger Pro League. Toch waas trainer Reedijk al op de avond van de zekerheid over de promotie op al het werk dat richting volgend seizoen op tafel ligt.

Reedijk wil duidelijkheid over de middelen die ter beschikking zijn en wat de ambities van de club zijn. Van daaruit wil hij kijken of hij een plaatsje ziet voor zichzelf in dat hele verhaal.

Eenzelfde verhaal is er bij Michiel Jonckheere, die met KV Kortrijk als tweede in de rangschikking de promotie mocht vieren. Ook hij wil garanties als hij aan boord blijft in de Jupiler Pro League, zo maakt hij duidelijk.

“Ik heb honderd procent vertrouwen in de mensen van de club, maar we gaan naar een competitie die dubbel zo zwaar en zo sterk is en daar moeten we op voorbereid zijn”, vertelt Jonckheere aan Het Nieuwsblad.


“Iedereen gaat ervan uit dat je als trainer na een promotie gewoon verdergaat, maar moet dat? Zal de trainer van Beveren zeker blijven? Ik heb toch begrepen dat hij ook eerst wil weten met welke ploeg hij aan de slag kan. Bij mij is dat niet anders”, besluit hij.

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

12:20
12:00
12:00
10:15
11:40
11:20
11:00
10:45
09:45
10:30
10:00
09:30
09:00
08:40
07:40
08:20
08:00
07:20
07:00
06:30
06:00
23:00
22:23
22:39
23:00
22:00
21:40
21:20
21:00
20:00
20:20
20:40
19:40
19:20
19:00
18:40

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 3-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA

