Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Vandaag werd duidelijk dat Paolo Zampolli, een topgezant van de Verenigde Staten, aan de FIFA gevraagd heeft om Iran op het komende WK te vervangen door Italië. Maar in Italië is er geen interesse, zo blijkt.

Italië in plaats van Iran op WK

De deelname van Iran is een probleem voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zou, door de oorlog met het land, geen visa afleveren voor de spelers en de begeleiders van Iran.

In Italië denken ze er echter niet aan om deel te nemen aan het WK via dit achterpoortje, zo laat de Italiaanse minister van Sport Andrea Abodi weten.

“Dat Italië zich alsnog zou plaatsen voor het WK is ten eerste niet mogelijk en ten tweede ongepast”, vertelde Abodi aan Sky News. “Kwalificatie wordt afgedwongen op het veld.”

Ongepaste deelname

De Iraanse ploeg gaat er nog altijd van uit dat ze zonder problemen kunnen deelnemen. Trump draaide ondertussen zijn kar en zij dat de ploeg welkom is, maar dat hij hun aanwezigheid niet gepast vindt.



Voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino is het alvast een uitgemaakte zaak. Iran zal aanwezig zijn op het WK en zijn wedstrijden in groep G van de Rode Duivels afwerken.