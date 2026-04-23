Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vandaag werd duidelijk dat Paolo Zampolli, een topgezant van de Verenigde Staten, aan de FIFA gevraagd heeft om Iran op het komende WK te vervangen door Italië. Maar in Italië is er geen interesse, zo blijkt.

Italië in plaats van Iran op WK

De deelname van Iran is een probleem voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zou, door de oorlog met het land, geen visa afleveren voor de spelers en de begeleiders van Iran.

In Italië denken ze er echter niet aan om deel te nemen aan het WK via dit achterpoortje, zo laat de Italiaanse minister van Sport Andrea Abodi weten.

“Dat Italië zich alsnog zou plaatsen voor het WK is ten eerste niet mogelijk en ten tweede ongepast”, vertelde Abodi aan Sky News. “Kwalificatie wordt afgedwongen op het veld.”

Ongepaste deelname

De Iraanse ploeg gaat er nog altijd van uit dat ze zonder problemen kunnen deelnemen. Trump draaide ondertussen zijn kar en zij dat de ploeg welkom is, maar dat hij hun aanwezigheid niet gepast vindt.


Voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino is het alvast een uitgemaakte zaak. Iran zal aanwezig zijn op het WK en zijn wedstrijden in groep G van de Rode Duivels afwerken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Iran

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over STVV - Anderlecht: 0-0 Goro Goro over Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK El Pulga El Pulga over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' CCpl CCpl over Patro Eisden Maasmechelen - K Beerschot VA: 1-0 TatstOn TatstOn over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge Toni Pancho Toni Pancho over Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale Venom#13 Venom#13 over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Dan the Man Dan the Man over Union SG - Club Brugge: 2-1 Goro Goro over Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..." FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved