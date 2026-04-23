'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

Mag Sporting Charleroi binnenkort een pak miljoenen bijschrijven? Het zou zomaar kunnen. Olympique Marseille zou immers geïnteresseerd zijn in Yacine Titraoui.

Yacine Titraoui (22) werkt momenteel de Europe Play-offs af met Sporting Charleroi. Daarin speelde hij de eerste twee wedstrijden. De laatste twee duels stond hij aan de kant met een hamstringblessure. Hij miste daardoor onder meer de Waalse clash tegen Standard.

Titraoui groeide sinds zijn komst uit tot een belangrijke speler voor Charleroi. De centrale middenvelder was dit seizoen goed voor vier goals en twee assists. In totaal zit hij aan 69 optredens voor de Carolo's, waarin hij zes goals en vier assists liet optekenen.

Titraoui naar Marseille?

Charleroi haalde de speler in 2024 weg bij Paradou AC, een club uit zijn thuisland Algerije. Met die transfer was toen 1,2 miljoen euro gemoeid. Eerder had het ook Adem Zorgane al weggehaald bij Paradou. Die werd met een mooie winst doorverkocht aan Union SG.

Charleroi mag nu ook in het dossier van Titraoui dromen van een aardige winstmarge. Volgens Africafoot is Olympique Marseille immers geïnteresseerd in zijn diensten. OM wil zijn ploeg versterken om volgend seizoen beter voor de dag te komen in zowel Europa als de Ligue 1.



Titraoui werd in het verleden al gelinkt aan verschillende Engelse clubs, maar mag nu dus dromen van een overstap naar de Franse top. Het contract van de speler bij Charleroi loopt tot midden 2027. Op Transfermarkt is zijn marktwaarde ondertussen al gestegen tot 7 miljoen euro.