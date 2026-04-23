'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Charleroi! 638

Mag Sporting Charleroi binnenkort een pak miljoenen bijschrijven? Het zou zomaar kunnen. Olympique Marseille zou immers geïnteresseerd zijn in Yacine Titraoui.

Yacine Titraoui (22) werkt momenteel de Europe Play-offs af met Sporting Charleroi. Daarin speelde hij de eerste twee wedstrijden. De laatste twee duels stond hij aan de kant met een hamstringblessure. Hij miste daardoor onder meer de Waalse clash tegen Standard.

Titraoui groeide sinds zijn komst uit tot een belangrijke speler voor Charleroi. De centrale middenvelder was dit seizoen goed voor vier goals en twee assists. In totaal zit hij aan 69 optredens voor de Carolo's, waarin hij zes goals en vier assists liet optekenen.

Titraoui naar Marseille?

Charleroi haalde de speler in 2024 weg bij Paradou AC, een club uit zijn thuisland Algerije. Met die transfer was toen 1,2 miljoen euro gemoeid. Eerder had het ook Adem Zorgane al weggehaald bij Paradou. Die werd met een mooie winst doorverkocht aan Union SG.

Charleroi mag nu ook in het dossier van Titraoui dromen van een aardige winstmarge. Volgens Africafoot is Olympique Marseille immers geïnteresseerd in zijn diensten. OM wil zijn ploeg versterken om volgend seizoen beter voor de dag te komen in zowel Europa als de Ligue 1.


Titraoui werd in het verleden al gelinkt aan verschillende Engelse clubs, maar mag nu dus dromen van een overstap naar de Franse top. Het contract van de speler bij Charleroi loopt tot midden 2027. Op Transfermarkt is zijn marktwaarde ondertussen al gestegen tot 7 miljoen euro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Yacine Titraoui

Meer nieuws

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

16:30
2
Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

16:00
4
Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

15:15
🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

15:30
Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

15:00
Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

14:40
Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

14:20
De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

13:00
Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
11
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
2
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
2
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
5
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

12:00
7
Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

11:20
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
3
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
31
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

09:25
12
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
8
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
26
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
2
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
22
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
10
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
12
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FELIX25 FELIX25 over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? FELIX25 FELIX25 over Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden FELIX25 FELIX25 over Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale Andreas2962 Andreas2962 over Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op Andreas2962 Andreas2962 over Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig JaKu JaKu over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge Lewmax Lewmax over "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk Swakke25 Swakke25 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved