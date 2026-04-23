Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noah Makanza heeft zich tijdens zijn uitleenbeurt aan Helmond Sport stevig in de kijker gespeeld. KV Mechelen wil hem graag behouden, maar de middenvelder lijkt deze zomer ook andere opties te krijgen.

Noah Makanza werd afgelopen zomer door KV Mechelen uitgeleend aan Helmond Sport. Voor de 21-jarige Congolees was het zijn eerste avontuur buiten België, en het lijkt hem wel te bevallen.

Als centrale middenvelder speelde hij al 37 wedstrijden voor Helmond Sport in de Nederlandse tweede klasse. In die matchen was hij goed voor zeven doelpunten terwijl hij ook al drie assists afleverde.

KV Mechelen houdt dossier-Makanza nauwlettend in de gaten

Normaal gezien keert hij deze zomer gewoon terug naar Malinwa, maar de speler zou wel eens andere plannen kunnen hebben. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil KV Mechelen hem graag aan boord houden, al zijn er ook andere clubs die op de loer liggen.

Zo zouden Sparta Rotterdam, Groningen en LASK Linz interesse tonen in de middenvelder. Zijn contract bij KV Mechelen loopt in juni 2027 af, dus deze zomer zal er iets moeten gebeuren.


Of zijn toekomst dus bij Malinwa ligt is nog onzeker. Na het Maurice Revello-tornooi, waar hij met de U23 van DR Congo aan deelneemt, zal Makanza zijn keuze maken.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Eindhoven - Helmond Sport live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (24/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eindhoven
Helmond Sport
Noah Makanza

Meer nieuws

Populairste artikels

Eerste Divisie

 Speeldag 38
Nieuwste reacties

JaKu JaKu over DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent Stigo12 Stigo12 over Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers Goro Goro over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? JaKu JaKu over Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Goro Goro over "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot MSXIII MSXIII over Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan cartman_96 cartman_96 over OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem" JaKu JaKu over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge TatstOn TatstOn over Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved