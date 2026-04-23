KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

Noah Makanza heeft zich tijdens zijn uitleenbeurt aan Helmond Sport stevig in de kijker gespeeld. KV Mechelen wil hem graag behouden, maar de middenvelder lijkt deze zomer ook andere opties te krijgen.

Noah Makanza werd afgelopen zomer door KV Mechelen uitgeleend aan Helmond Sport. Voor de 21-jarige Congolees was het zijn eerste avontuur buiten België, en het lijkt hem wel te bevallen.

Als centrale middenvelder speelde hij al 37 wedstrijden voor Helmond Sport in de Nederlandse tweede klasse. In die matchen was hij goed voor zeven doelpunten terwijl hij ook al drie assists afleverde.

KV Mechelen houdt dossier-Makanza nauwlettend in de gaten

Normaal gezien keert hij deze zomer gewoon terug naar Malinwa, maar de speler zou wel eens andere plannen kunnen hebben. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil KV Mechelen hem graag aan boord houden, al zijn er ook andere clubs die op de loer liggen.

Zo zouden Sparta Rotterdam, Groningen en LASK Linz interesse tonen in de middenvelder. Zijn contract bij KV Mechelen loopt in juni 2027 af, dus deze zomer zal er iets moeten gebeuren.



Of zijn toekomst dus bij Malinwa ligt is nog onzeker. Na het Maurice Revello-tornooi, waar hij met de U23 van DR Congo aan deelneemt, zal Makanza zijn keuze maken.