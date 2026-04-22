Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Club NXT verloor afgelopen maandag de finale van de UEFA Youth League tegen Real Madrid. Mag Club Brugge zich in de handen wrijven met de lichting die eraan zit te komen? Ja, maar...

In 2015 en 2016 haalde RSC Anderlecht twee seizoenen na elkaar de halve finales van de UEFA Youth League. Shakhtar Donetsk en Chelsea FC waren destijds een maatje te sterk. Meer zelfs: The Blues kroonden zich in 2016 eveneens tot winnaar van Het Kampioentjesbal.

Hoe is het de paars-witte spelers vergaan die destijds in de basis stonden bij paars-wit? We nemen beide basisopstellingen onder de loep om te kijken of de spelers van destijds het ook effectief tot provoetballer hebben geschopt en waar ze aan de slag zijn.

Hoe doen de goudhaantjes van RSC Anderlecht het anno 2026?

2015: Mile Svilar (AS Roma); Nathan De Medina (Olympic Charleroi), Gilles Denayer (KVK Ninove), Siebe Van Der Heyden (KAA Gent), Andy Kawaya (voetbalpensioen) ; Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Aaron Leya Iseka (OFI Creta), Dodi Lukebakio (Sevilla FC); Jorn Vancamp (Dessel Sport), Samuel Bastien (Fortuna Sittard), Idrissa Doumbia (Kuwait SC).

2016: Mile Svilar (AS Roma); Nathan De Medina (Olympic Charleroi), Gilles Denayer (KVK Ninove), Siebe Van Der Heyden (KAA Gent), Hannes Delcroix (FC Lugano); Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Samuel Bastien (Fortuna Sittard), Idrissa Doumbia (Kuwait SC); Dodi Lukebakio (Sevilla FC), Jorn Vancamp (Dessel Sport), Aaron Leya Isaka (OFI Creta).

Kansen in profvoetbal, maar niet allemaal dé toppers

In 't kort: één voor één hebben voorgenoemde spelers hun kans gekregen in het profvoetbal. De meesten spelen vandaag nog op profniveau, terwijl sommigen zijn afgezakt naar lagere reeksen. Enkel Kawaya heeft de voetbalschoenen inmiddels aan de spreekwoordelijke haak gehangen.





De campagne is echter géén vrijgeleide naar de Europese top. Mogen we streng zijn? Enkel Lukabakio, Svilar en Mangala slaagden erin om een carrière uit te bouwen in één van de Europese topcompetities.