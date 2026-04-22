Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

Sporting Hasselt maakt zich op voor een allesbeslissende namiddag in de titelstrijd. De belangstelling is alvast enorm, want voor de cruciale thuismatch tegen Dessel Sport zit het stadion helemaal vol.

Het is de week van de waarheid voor Sporting Hasselt. Na de overwinning van afgelopen weekend konden de Limburgers al kampioen spelen in eerste nationale, maar omdat FC Knokke ook won komt alles op de slotspeeldag aan.

De Spor neemt het zondagnamiddag om 15u op tegen Dessel Sport. Als het even goed doet als Knokke tegen Zelzate. Ondertussen kwam Hasselt al met goed nieuws met oog op de titelwedstrijd.

De club deelde via haar sociale media mee dat het stadion volledig uitverkocht is voor de komst van Dessel Sport. Er zullen zo'n 4.250 supporters aanwezig zijn om De Spor aan te moedigen.

Aan het stadion kunnen dan ook geen tickets meer aangekocht worden. "Onze website werd eigenlijk al overrompeld na het laatste fluitsignaal in Houtvenne", gaf voorzitter Sam Kerkhofs aan bij Het Belang van Limburg.





"We hopen volgend jaar onze limiet, in samenspraak met de brandweer, te kunnen verhogen. Dit heeft vooral met de doorgangen te maken, die nog groter moeten worden", aldus Kerkhofs.