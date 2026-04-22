Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Hij is al kampioen in de Bundesliga. Maar gaat het Bayern München van Vincent Kompany nu verder op de zegetocht? Het begint met een halve finale van de Duitse Beker tegen Bayer Leverkusen.

Het Bayern München van Vincent Kompany heeft geen tijd om te genieten van zijn kampioenstitel. Zondag versloegen de Beieren Stuttgart met 4-2 en bevestigden ze hun dominantie in de Bundesliga, maar nu moeten ze al opnieuw aan de bak.

Het doel van Bayern München is duidelijk

Er wacht Bayern een halve finale in de Duitse beker tegen Bayer Leverkusen. Een belangrijke wedstrijd die de deur naar de finale kan openen. Voor de groep is het een kans om op hetzelfde elan verder te gaan.

Kompany hield het eenvoudig op de persconferentie: "Ik denk dat niemand bij ons deze match zal onderschatten. We zijn vol vertrouwen, maar we weten wat ons te wachten staat. Ik voel niet meer druk. Maar het is een halve finale die 90 of 120 minuten kan duren."

De ervaring van Vincent Kompany is groot

De Belgische coach haalde ook zijn eigen ervaring aan. "Met Hamburg (als speler) haalde ik de bekerfinale niet, maar voor alles is er een eerste keer en ik hoop dat het dit jaar zo zal zijn", aldus Kompany.

Het geeft alleen maar extra motivatie voor deze grote afspraak. Na deze halve finale moet Bayern zich snel focussen op de Champions League. De Beieren nemen het op tegen Paris Saint-Germain, met de heenwedstrijd gepland op 28 april in het Parc des Princes. Komt er een treble van?

Pakt Bayern München de treble?

Volg Bayer Leverkusen - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

