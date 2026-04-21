Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Bij RSC Anderlecht zit het probleem waar het altijd begint in voetbal: centraal op het veld. De voorbije Champions' Play-offs hebben dat genadeloos blootgelegd. De zes op negen tegen KAA Gent en KV Mechelen oogt degelijk, maar maskeert vooral hoe moeilijk paars-wit het had.

Want wie die matchen effectief zag, merkte telkens hetzelfde patroon. Tegen Club Brugge, Gent en Mechelen waren de eerste helften ondermaats tot zelfs zorgwekkend. Anderlecht kwam niet in zijn spel, vond geen ritme en liep constant achter de feiten aan. Het tempo lag te laag, de keuzes waren te traag en de controle was ver zoek.

Te weinig voetballend vermogen op het Anderlechtse middenveld

Dat wijst op een structureel probleem. Het middenveld mist simpelweg te veel voetballend vermogen om het spel te dicteren, maar tegelijk ook de duelkracht om wedstrijden open te breken wanneer het moeilijk gaat. Het gevolg is een ploeg die zweeft tussen twee identiteiten en nergens echt dominant kan zijn.

Nathan Saliba probeert dat vacuüm nog op te vullen met zijn loopvermogen en werklust, maar hij staat er te vaak alleen voor. Sinds het uitvallen van Nathan De Cat ontbreekt er een natuurlijke leider op het middenveld, iemand die de bal opeist én het tempo bepaalt.

Van Thorgan Hazard kan je die rol niet meer verwachten. Hij blijft belangrijk in de laatste fase, maar het werk tegen de bal en de intensiteit over negentig minuten zijn niet zijn sterkte. Het is een profiel dat aanvult, niet eentje dat een elftal draagt.

Krijgt Alexander De Ridder deze week al zijn kans?

En dan is er Enrick Llansana, misschien wel het grootste vraagteken van dit moment. Na een veelbelovende start is hij teruggevallen en lijkt het tempo van het topvoetbal hem soms te veel te zijn. Zijn handelingssnelheid ligt te laag, waardoor hij te vaak verkeerde keuzes maakt.





De blessure van Mario Stroeykens maakt het plaatje nog complexer. Yari Verschaeren schuift opnieuw naar een basisplaats, maar dat is eerder een noodoplossing dan een structurele ingreep. Daarachter wordt het stilaan behelpen met beperkte opties.

En dus verschuift de hoop naar de toekomst. De naam van Alexander De Ridder klinkt steeds luider in de wandelgangen van Neerpede. Anas Tajaouart kreeg al eens zijn kans en viel toen door de mand. De Ridder liet echter heel mooie dingen zien bij de Futures en traint al een poosje mee met de A-ploeg.

Veel fans hopen wel dat De Ridder eens zijn kans krijgt en dat is ook reëel, want hij zit zo goed als zeker op de bank in de komende wedstrijden. Gezien de enige andere optie Mats Rits is, lijkt De Ridder zo wel eens een invalbeurt te zullen krijgen. En wie weet, mogelijk is hij de oplossing voor de problemen. Hij speelt immers op dezelfde positie als Llansana.