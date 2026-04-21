"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

De Engelse media droomden al volop van Vincent Kompany als 'pundit' tijdens het WK voetbal komende zomer. Maar Vince The Prince heeft nu de hoop doen verstommen: het zal er niet van gaan komen.

Bayern München is kampioen, maar Vincent Kompany heeft nog doelstellingen. De Duitse Beker winnen, de Champions League winnen en zo de treble binnenhalen. En vervolgens de zomer in met een heel goed gevoel.

Wat brengt de zomer voor Vincent Kompany?

In Engeland waren er al mensen die droomden dat ze deze zomer Kompany terug zouden zien. Niet meteen als coach misschien - al wordt hij ook al genoemd als gedroomde opvolger van Pep Guardiola bij Manchester City.

Maar wel als 'pundit' voor het WK. Zijn analyses geven voor het Britse volk tijdens het WK voetbal in de USA, Canada en Mexico en analyses maken over de matchen van Engeland, maar evengoed de Rode Duivels?

Vincent Kompany zal geen analist worden tijdens het WK

Neen, het gaat er niet van komen. Dat heeft Kompany nu zelf duidelijk gemaakt. "Als ik dat doe, dan heb ik geen gezin of familie in München meer denk ik. Dan trapt mijn familie het af", aldus Vince The Prince volgens Daily Mail in een interview dezer dagen.

"Er is absoluut geen kans. Waarom zou ik zoiets doen tijdens mijn vakantie?", aldus nog de trainer van Bayern München. Tijdens zijn carrière deed hij soms wél analistenwerk toen hij geblesseerd was of dergelijke meer, maar nu komt het er dus niet van.