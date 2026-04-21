"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany heeft met Bayern München de Bundesliga al binnen, maar daarmee is zijn honger duidelijk niet gestild. In de HLN Voetbalpodcast klinkt het dat de Belgische coach niet alleen sportief indruk maakt, maar ook daarbuiten blijft scoren.

Veel tijd om te vieren krijgt Kompany bovendien niet. Bayern staat nog voor een druk programma, met onder meer een halve finale in de beker tegen Bayer Leverkusen en een clash met Paris Saint-Germain in de Champions League.

Een mogelijke treble lonkt, maar volgens het panel ligt de grootste verdienste van Kompany misschien wel naast het veld. Zijn manier van communiceren maakt indruk op kenners en analisten.

“Toen hij na de match tegen Real Madrid over RSC Anderlecht en Burnley FC begon, dacht ik eerst: ‘Zou hij dit bewust doen?’”, aldus Aster Nzeyimana. “Maar volgens mij was dat oprecht de eerste associatie die hij maakte.”

Vincent Kompany is ongelooflijk wijs

De analisten zijn vooral onder de indruk van zijn intelligentie en talenkennis. “Het is niet normaal hoe verstandig hij is en hoe hij in al die talen de juiste nuances weet te leggen”, klonk het lovend in de podcast.

Ook Frank Boeckx, die nog met Kompany werkte bij Anderlecht, is vol lof. “Kompany is ongelofelijk wijs. Hij overstijgt voetbal gewoon”, zegt hij. “Ik denk dat hij nog tien jaar topclubs traint, daarna even bondscoach wordt en tegen zijn vijftigste gewoon premier van België is.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Alle hens aan dek voor Buffalo's JaKu JaKu over Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken Soloria Soloria over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog Vital Verheyen Vital Verheyen over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Vital Verheyen Vital Verheyen over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Dinkalink Dinkalink over Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen Dinkalink Dinkalink over 'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak' Dirk1897 Dirk1897 over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank wilmabar123 wilmabar123 over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Dirk1897 Dirk1897 over "Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved