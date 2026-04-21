"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

Vincent Kompany heeft met Bayern München de Bundesliga al binnen, maar daarmee is zijn honger duidelijk niet gestild. In de HLN Voetbalpodcast klinkt het dat de Belgische coach niet alleen sportief indruk maakt, maar ook daarbuiten blijft scoren.

Veel tijd om te vieren krijgt Kompany bovendien niet. Bayern staat nog voor een druk programma, met onder meer een halve finale in de beker tegen Bayer Leverkusen en een clash met Paris Saint-Germain in de Champions League.

Een mogelijke treble lonkt, maar volgens het panel ligt de grootste verdienste van Kompany misschien wel naast het veld. Zijn manier van communiceren maakt indruk op kenners en analisten.

“Toen hij na de match tegen Real Madrid over RSC Anderlecht en Burnley FC begon, dacht ik eerst: ‘Zou hij dit bewust doen?’”, aldus Aster Nzeyimana. “Maar volgens mij was dat oprecht de eerste associatie die hij maakte.”

Vincent Kompany is ongelooflijk wijs

De analisten zijn vooral onder de indruk van zijn intelligentie en talenkennis. “Het is niet normaal hoe verstandig hij is en hoe hij in al die talen de juiste nuances weet te leggen”, klonk het lovend in de podcast.

Ook Frank Boeckx, die nog met Kompany werkte bij Anderlecht, is vol lof. “Kompany is ongelofelijk wijs. Hij overstijgt voetbal gewoon”, zegt hij. “Ik denk dat hij nog tien jaar topclubs traint, daarna even bondscoach wordt en tegen zijn vijftigste gewoon premier van België is.”