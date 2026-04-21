Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OGC Nice krijgt heel wat spot te verduren na de publicatie van zijn affiche voor de halve finale van de Franse beker van woensdagavond. Een typfoutje die onbewust een match tegen Anderlecht suggereert.

Morgenavond speelt Nice zijn halve finale in de Coupe de France tegen Strasbourg. 90 minuten (of 120) om de grote finale in het Stade de France te halen: een unieke kans om de meubelen te redden in een zeer teleurstellend seizoen.

Het team staat op een teleurstellende vijftiende plaats in de Ligue 1 en heeft dus maar één kans om het blazoen op te poetsen. Maar als niets loopt, loopt ook echt niets. Zelfs de communicatieploeg van de club ging in de fout met een visual dat bij onze buren heel wat stof doet opwaaien.

Tussen Strasbourg en Anderlecht kunnen twee omgewisselde letters alles veranderen

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. De grafiek is sober en straalt de vastberadenheid van de spelers uit. Alleen is een tikfout het geheel komen ontsieren, en dan vooral de naam van de tegenstander uit Strasbourg.

In plaats van RCSA (Racing Club de Strasbourg Alsace) schreef Nice RSCA, en verwees het zonder het te beseffen... naar Royal Sporting Club Anderlecht. Een simpele omkering die heel wat reacties uitlokte: het aantal comments met Anderlecht-verwijzingen tart alle verbeelding.

Zoals een van hen er zich mee amuseert: hopelijk geven de spelers van Nice niet per ongeluk het Lotto Park in op hun GPS wanneer ze vertrekken. Ook al keren ze niet terug naar Brussel: Charles Vanhoutte staat in elk geval op het punt om de belangrijkste match van zijn seizoen te spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Nice

Meer nieuws

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing Geert66 Geert66 over Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..." Impala Impala over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog ontleder ontleder ontleder ontleder over Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal? Geert66 Geert66 over "Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen Goro Goro over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" CringeMedia CringeMedia over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Goro Goro over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank DKMA DKMA over Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved