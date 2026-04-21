Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

OGC Nice krijgt heel wat spot te verduren na de publicatie van zijn affiche voor de halve finale van de Franse beker van woensdagavond. Een typfoutje die onbewust een match tegen Anderlecht suggereert.

Morgenavond speelt Nice zijn halve finale in de Coupe de France tegen Strasbourg. 90 minuten (of 120) om de grote finale in het Stade de France te halen: een unieke kans om de meubelen te redden in een zeer teleurstellend seizoen.

Het team staat op een teleurstellende vijftiende plaats in de Ligue 1 en heeft dus maar één kans om het blazoen op te poetsen. Maar als niets loopt, loopt ook echt niets. Zelfs de communicatieploeg van de club ging in de fout met een visual dat bij onze buren heel wat stof doet opwaaien.

Tussen Strasbourg en Anderlecht kunnen twee omgewisselde letters alles veranderen

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. De grafiek is sober en straalt de vastberadenheid van de spelers uit. Alleen is een tikfout het geheel komen ontsieren, en dan vooral de naam van de tegenstander uit Strasbourg.

In plaats van RCSA (Racing Club de Strasbourg Alsace) schreef Nice RSCA, en verwees het zonder het te beseffen... naar Royal Sporting Club Anderlecht. Een simpele omkering die heel wat reacties uitlokte: het aantal comments met Anderlecht-verwijzingen tart alle verbeelding.





Zoals een van hen er zich mee amuseert: hopelijk geven de spelers van Nice niet per ongeluk het Lotto Park in op hun GPS wanneer ze vertrekken. Ook al keren ze niet terug naar Brussel: Charles Vanhoutte staat in elk geval op het punt om de belangrijkste match van zijn seizoen te spelen.