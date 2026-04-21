Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Orel Mangala zit opnieuw op een kantelpunt in zijn carrière. De middenvelder van Olympique Lyonnais heeft na een lange blessureperiode weer zijn plaats gevonden in het elftal en laat opnieuw zien waarom hij ooit gold als een van de grootste Belgische middenveldprofielen.

Zijn terugkeer is er één met veel hindernissen geweest. Een zware knieblessure hield hem bijna een jaar aan de kant, maar intussen is hij opnieuw een vaste waarde bij Lyon onder Paulo Fonseca. Zijn prestatie tegen Paris Saint-Germain bevestigde dat hij fysiek en mentaal weer op niveau zit.

Orel Mangala wordt met lof overladen in Frankrijk

“Dit doet deugd, ik heb hard moeten knokken om terug te keren”, zei Mangala zelf eerder. Die honger is zichtbaar op het veld: intercepties, balrecuperatie en zuiver spel maken hem opnieuw een betrouwbare schakel op het middenveld.

Bij Lyon wordt hij stilaan zelfs gezien als een belangrijke pion voor het slot van het seizoen. Zijn combinatie van duelkracht en techniek maakt hem volgens de staf een beter evenwicht dan enkele concurrenten in de selectie.

Maar de grote vraag gaat verder dan Lyon: wat betekent dit voor de Rode Duivels? Sinds november 2024 is Mangala niet meer opgeroepen en dus nog niet opnieuw getest door bondscoach Rudi Garcia.

Toch blijft zijn profiel interessant. Met al 23 caps op de teller heeft hij internationale ervaring en kent hij het ritme van de nationale ploeg. Dat voordeel speelt in zijn richting, zeker in vergelijking met minder ervaren concurrenten.



De timing is echter zijn grootste vijand. Met het WK steeds dichterbij wordt de ruimte om zich nog te bewijzen beperkt. Garcia heeft weinig tijd om experimenten uit te voeren, zeker op een positie waar stabiliteit cruciaal is.

WK-selectie geen utopie voor Mangala?

Zijn recente topmatch tegen PSG kwam dus op het perfecte moment. Zulke prestaties kunnen in een selectieproces het verschil maken, zeker wanneer de bondscoach op zoek is naar balans tussen ervaring en vorm.

Maar de concurrentie op het Belgische middenveld is stevig en breed. Mangala moet niet alleen in vorm zijn, maar ook bewijzen dat hij consistent kan presteren op topniveau na zijn blessureproblemen.

Alles zal dus afhangen van de komende weken. Als hij fit blijft en blijft spelen op dit niveau bij Lyon, dan is een WK-selectie geen utopie. Maar zekerheid heeft hij allerminst, en de beslissing van Garcia zal eerder pragmatisch dan sentimenteel zijn.