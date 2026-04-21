Aernout Van Lindt
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga
Het was een pijnlijk moment afgelopen weekend in de wedstrijd van KAA Gent tegen STVV. De supporters floten hun eigen speler Wilfried Kanga uit en bij zijn wissel was er applaus te horen. Rest de vraag: wat nu?

"Kanga? We gaan daar intern over babbelen. Hij doet enorm veel werk tijdens de week, staat voor iedereen klaar, neemt spelers als Cissé onder de arm", aldus de coach van Gent zondag al. "We moeten daar echt over spreken, want hij doet er alles voor."

Iedereen staat achter Kanga binnen KAA Gent

De coach had de supporters aangemaand zoiets niet meer te doen. En hoe denkt de oefenmeester er twee dagen later over? Want het is nu niet makkelijk om Kanga gewoon opnieuw in de basis te zetten tegen Union SG.

De druk afhouden of toch gewoon in het diepe gooien? Het is een dilemma voor elke coach in zo'n situatie. De Mil zag dat zijn speler er zelf ook mee inzat, maar dinsdag op training alweer veel positieve energie toonde.

Rik De Mil gaat het beste moment zoeken met Kanga

Een goed teken? "Hij is er al bij al goed mee omgegaan", aldus De Mil op zijn persconferentie dinsdagmiddag. "Hij is mentaal sterk en de spelers en de staff staan achter hem. Dat kan hem ook gaan helpen."

Lees ook... Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit
Speelt Kanga dan gewoon in de midweekwedstrijd bij Union SG? "In het gesprek dat we gehad hebben en in hoe hij zich nu presenteert, toont hij dat hij er klaar voor is, maar het is aan mij om in te schatten of het het beste moment is." 

Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (22/04).

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

17:00
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27
De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21:40
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
9
Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

19:40
Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

20:20
Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

19:20
1
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
1
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
1
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
7
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

16:30
7
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
2
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

14:20
4
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
7
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2
Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
3
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

