Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"
Het positieve is dat de invalbeurt van Ibrahima Cissé heel goed was bij KAA Gent. Maar het negatieve was natuurlijk wel het uur dat Wilfried Kanga op het veld stond. Hij speelde een non-match en kon zelfs met moeite nog duels winnen.

Wilfried Kanga heeft zeker zijn kwaliteiten. Hij scoorde dit seizoen al elf doelpunten en is daarmee ook clubtopschutter. Toch was hij na zijn misser(s) van vorige week en non match vandaag de Kop-van-jut bij de Buffalo's.

Applaus tegen Kanga door supporters KAA Gent

Het grote applaus bij zijn wissel was natuurlijk ook wel voor de keuze om de jonge Ibrahima Cissé tussen de lijnen te brengen, maar het was toch ook minstens een beetje tegen Kanga. En dat is niet goed voor het vertrouwen.

"Er was kritiek op Kanga van de supporters, zeker bij de wissel. Dat is erg voor hem, ook al staat hij daar met zijn elf goals. Je gaat hem zo geen cadeau doen, dit is niet goed voor hem", analyseerde Gilles De Bilde bij DAZN.

Intern praten over Wilfried Kanga

Ook Rik De Mil zag het met lede ogen aan: "Kanga? We gaan daar intern over babbelen. Hij doet enorm veel werk tijdens de week, staat voor iedereen klaar, neemt spelers als Cissé onder de arm", aldus de coach van Gent.

"We Moeten daar echt over spreken, want hij doet er alles voor. Er zijn zeker dingen die hij beter moet doen, maar voor het werk dat hij voor het team doet moeten we hem ondersteunen." Krijgt hij in de midweek rust of een nieuwe kans? Dat zal moeten blijken. "Ik hoop dat dit niet meer gaat gebeuren dat spelers worden uitgefloten."

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 1-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem

