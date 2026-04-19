Datum: 19/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning
Foto: © photonews

KAA Gent en STVV hadden nog niet gewonnen in deze Champions' Play-offs. En dus wisten ze wat er moest gebeuren in de Planet Group Arena op zondagnamiddag. Pas in het laatste halfuur leverde dat ook kansen op, maar gescoord werd er niet.

Voor KAA Gent en STVV was het alle hens aan dek op speeldag 3 van de Champions' Play-offs. STVV had verloren van Union SG én Club Brugge en was daardoor de voeling met de top-2 kwijtgeraakt. Het moest stilaan zelfs naar achteren kijken.

Door de overwinning van Anderlecht in Mechelen op zaterdagavond was paars-wit tot op een puntje gekomen. En bij een nederlaag tegen Gent konden ook de Buffalo's tot op twee punten van De Kanaries gaan komen.

Matige eerste helft levert geen doelpunten op

Rik De Mil bleef geloven in zijn troepen en wisselde niet na de nederlaag tegen RSC Anderlecht. Kaito Matsuzawa was de nieuwe naam bij de bezoekers. Hij verving Muja, die uitviel tegen Club Brugge en nog niet klaar was voor de strijd.

STVV was baas in de eerste helft, maar zette dat overwicht niet echt om in grote kansen. De 0-0 bij de rust was logisch. In beide helften had één team na vijf minuten gevraagd om een strafschop, maar die niet gekregen. Daarbuiten was het een uur lang vooral afwachten.

Jonge Cissé brengt de vlam in de pijp

Rik De Mil bracht dan maar wat verse krachten in met onder meer Kadri en Cissé en vooral de youngster liet zich opmerken. Hij zette vaak druk op de ketel en bracht zo Kokubo een paar keer (bijna) in verlegenheid en met een goede pass op Dean zette hij de Buffalo's ook op weg naar de 1-0.

Tot de VAR ingreep en de 1-0 opnieuw afkeurde vanwege buitenspel. En zo gingen we naar een prangend slot, waar het verlossende doelpunt aan beide kanten zou kunnen vallen. Cissé en Dean probeerden aan de ene kant, Omgba trapte ook eens tegen Kokubo.

En aan de overkant kon Diouf plots alleen op doelman Roef af, maar die bleef het koelste en kon zo redden - de rebound ging in het zijnet. En zo bleef het bij 0-0, waar niemand heel veel mee opschiet. De zoektocht naar een eerste overwinning blijft duren. Anderlecht is mogelijk de lachende derde.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.75 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 17/44 (38.6%)
Van Der Heyden Siebe 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Volckaert Matties 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/13 (7.7%)
Hashioka Daiki 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
Araujo Tiago 90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
  • Balverliezen: 22
Lopes Leonardo Da Silva 45' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 2
De Vlieger Tibe 90' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Skoras Michal 90' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hong Hyun-Seok 65' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanga Wilfried 65' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Dean Max 90' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Omgba Aimé 45' 7.35 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 0'  
Duverne Jean-Kevin 0' 6.9  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 25' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Goore Hyllarion 0' 6.5  
Vernemmen Hannes 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.55 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/42 (26.2%)
  • Balverliezen: 22
Hata Taiga 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Musliu Visar 90' 7.29 -
  • Nauwkeurige passes: 56/65 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Taniguchi Shogo 90' 7.65 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Yamamoto Rihito 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Sebaoui Ilias 83' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 42/53 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Matsuzawa Kaito 72' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Goto Keisuke 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Mbe Soh Loïc 0'  
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick   7' 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Diriken Alouis 0'  
Diouf Oumar 18' 6.48 -
  • Schoten op doel: 2/3
Herbeleef KAA Gent - STVV

Vooraf

LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

11:25

Zowel KAA Gent als STVV gaan op zoek naar hun eerste overwinning in de Champions' Play-offs. Door de overwinning van RSC Anderlecht in Mechelen staat daar voor beide ploege...

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
