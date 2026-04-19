Datum: 19/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart
Union en Club Brugge hebben er wel een spannend, maar geen hoogstaand schouwspel van gemaakt. Club kwam op voorsprong, maar een onvermoeibaar Union bleef een hele match beuken, wat nog resulteerde in twee doelpunten en de winst voor de Brusselaars.

Amai! Als u een match wou zien waarin alle spelers het mes tussen de tanden hadden, dan zat u goed voor Union-Club Brugge. De toon werd al in de eerste minuut gezet door Vermant, die Sykes omver buffelde en de rest volgde. Het was hard tegen onzacht. De kwaliteit van het spel daarentegen... Dat bleef achter.

1-0 afgekeurd, wel 0-1 na gefrommel van Scherpen

Union leek het best te beginnen, met de beste aanvallen en leek ook te scoren na tien minuten, maar de buitenspellijntechnologie zag nipt buitenspel van Rodriguez bij zijn nochtans perfecte kopbal over Jackers. Een teleurstelling voor de thuisploeg, zeker omdat Club even later wel op voorsrpong kwam.

Tzolis sneed een hoekschop wel heel scherp aan, maar daar dook Brandon Mechele - bij afwezigheid van Vanaken kapitein - op voor doel en beroerde het leer even. Doelman Scherpen sloeg de bal in eigen doel. Niet meteen een goeie tussenkomst te noemen...

Biondic gaf Ordonez het nakijken

Union leek echter niet geslagen en bleef jagen op alles wat bewoog en waar de bal ergens in de buurt was. Ref Visser had zijn werk om alle opstootjes en fouten onder controle te houden. Na een halfuur had hij al vijf gele kaarten uitgedeeld. Ja, 't was op het randje en er soms ook over. 



Iets over het halfuur dan toch de gelijkmaker voor Union. Meijer trapte naast een diepe pass en de bal belandde bij Biondic. Die kreeg Ordonez op zijn huid, maar vond toch ruimte voor een schot en krulde naast Jackers: 1-1. En het was zeker niet onverdiend te noemen.  

De tweede helft was ongeveer hetzelfde, al was Union deze keer meer dominant. De thuisploeg versierde via Rodriguez en Biondic nog genoeg kansen om op voorsprong te komen. Jackers moest ook een lepe boogkopbal van Sykes onschadelijk maken. 

Union bleef maar gaan en duels winnen

Club kon daar eigenlijk weinig tegenover zetten. Ze werden fysiek overpowered door de Brusselaars. Die wonnen bijna elk duel en waren aartsgevaarlijk eens ze op snelheid kwamen. Ze bleven maar gaan! Een dikke 20 minuten voor tijd verloor blauw-zwart dan ook nog eens Onyedika met een blessure. Vanaken moest zo toch nog opdraven. 

Tien minuten voor tijd sloeg Union toe. Khalaili - die een schitterende match speelde - geraakte op snelheid en gaf in één tijd naar de penaltystip. Daar stond invaller Zeneli en die schoot hard en precies de 2-1 op het bord. En weeral: onverdiend kon je het niet noemen.

Union pakt zo vier punten voorsprong op Club na drie matchen. Het is nog lang, maar de manier waarop Union steken weigert te laten vallen, is toch wel indrukwekkend te noemen. Op eender welke manier: ze weten hoe ze matchen moeten winnen.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.3 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Mac Allister Kevin 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Burgess Christian 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/42 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Sykes Ross   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/43 (67.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/19 (21.1%)
Khalaili Anan A A   90' 8.3 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Van de Perre Kamiel 86' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
Zorgane Adem   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Smith Guilherme 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Ait El Hadj Anouar 64' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Rodriguez Kevin 87' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Biondic Mateo 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 3' 6.4  
Pavlic Ivan 4' 5.8  
François Guillaume 0'  
Teunckens Jens 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Zeneli Besfort 26' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/29 (41.4%)
Seys Joaquin 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ordonez Joel   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
Mechele Brandon 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/67 (85.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/14 (7.1%)
Meijer Bjorn 84' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Stankovic Aleksandar   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Onyedika Raphael 69' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Forbs Carlos   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Vetlesen Hugo   84' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Tzolis Christos A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Vermant Romeo   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
Bank
Tresoldi Nicolò 6' 6.6  
Sandra Cisse 0'  
van den Heuvel Dani 0'  
Nilsson Gustaf 0' 6.4  
Vanaken Hans 21' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Siquet Hugo 6' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0' 6.5  
  • Sleutelpasses: 1
Campbell Shandre 0'  
Herbeleef Union SG - Club Brugge
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08

Club Brugge verloor met 2-1 op bezoek bij Union SG. Daardoor is de kloof tussen de Brusselaars en de Bruggelingen plots voor punten. En dus is het stilaan alle hens aan dek...

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

21:28

Hans Vanaken ontbrak aan de aftrap tegen Union Saint-Gilloise en dat liet zich voelen bij Club Brugge. Het middenveld draaide minder vlot dan gewoonlijk, en dat baart coach...

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15

Union Saint-Gilloise heeft met 2-1 gewonnen van Club Brugge na een bijzonder intense wedstrijd. Van begin tot einde lag het tempo hoog en dat was volgens coach David Hubert...

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge
