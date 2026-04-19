Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Union en Club Brugge hebben er wel een spannend, maar geen hoogstaand schouwspel van gemaakt. Club kwam op voorsprong, maar een onvermoeibaar Union bleef een hele match beuken, wat nog resulteerde in twee doelpunten en de winst voor de Brusselaars.

Amai! Als u een match wou zien waarin alle spelers het mes tussen de tanden hadden, dan zat u goed voor Union-Club Brugge. De toon werd al in de eerste minuut gezet door Vermant, die Sykes omver buffelde en de rest volgde. Het was hard tegen onzacht. De kwaliteit van het spel daarentegen... Dat bleef achter.

1-0 afgekeurd, wel 0-1 na gefrommel van Scherpen

Union leek het best te beginnen, met de beste aanvallen en leek ook te scoren na tien minuten, maar de buitenspellijntechnologie zag nipt buitenspel van Rodriguez bij zijn nochtans perfecte kopbal over Jackers. Een teleurstelling voor de thuisploeg, zeker omdat Club even later wel op voorsrpong kwam.

Tzolis sneed een hoekschop wel heel scherp aan, maar daar dook Brandon Mechele - bij afwezigheid van Vanaken kapitein - op voor doel en beroerde het leer even. Doelman Scherpen sloeg de bal in eigen doel. Niet meteen een goeie tussenkomst te noemen...

Biondic gaf Ordonez het nakijken

Union leek echter niet geslagen en bleef jagen op alles wat bewoog en waar de bal ergens in de buurt was. Ref Visser had zijn werk om alle opstootjes en fouten onder controle te houden. Na een halfuur had hij al vijf gele kaarten uitgedeeld. Ja, 't was op het randje en er soms ook over.







Iets over het halfuur dan toch de gelijkmaker voor Union. Meijer trapte naast een diepe pass en de bal belandde bij Biondic. Die kreeg Ordonez op zijn huid, maar vond toch ruimte voor een schot en krulde naast Jackers: 1-1. En het was zeker niet onverdiend te noemen.

De tweede helft was ongeveer hetzelfde, al was Union deze keer meer dominant. De thuisploeg versierde via Rodriguez en Biondic nog genoeg kansen om op voorsprong te komen. Jackers moest ook een lepe boogkopbal van Sykes onschadelijk maken.

Union bleef maar gaan en duels winnen

Club kon daar eigenlijk weinig tegenover zetten. Ze werden fysiek overpowered door de Brusselaars. Die wonnen bijna elk duel en waren aartsgevaarlijk eens ze op snelheid kwamen. Ze bleven maar gaan! Een dikke 20 minuten voor tijd verloor blauw-zwart dan ook nog eens Onyedika met een blessure. Vanaken moest zo toch nog opdraven.

Tien minuten voor tijd sloeg Union toe. Khalaili - die een schitterende match speelde - geraakte op snelheid en gaf in één tijd naar de penaltystip. Daar stond invaller Zeneli en die schoot hard en precies de 2-1 op het bord. En weeral: onverdiend kon je het niet noemen.

Union pakt zo vier punten voorsprong op Club na drie matchen. Het is nog lang, maar de manier waarop Union steken weigert te laten vallen, is toch wel indrukwekkend te noemen. Op eender welke manier: ze weten hoe ze matchen moeten winnen.