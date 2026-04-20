Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

Club Brugge heeft een tik gekregen in de titelstrijd na de 2-1-nederlaag op het veld van Union Saint-Gilloise. Linksback Joaquin Seys spaarde na afloop de analyse niet.

“Het gevoel is vooral teleurstelling”, klonk het duidelijk. “Ik denk dat zij toch een stuk scherper waren dan ons op elk vlak. Dan verdienen ze misschien wel om te winnen.” Volgens Seys liet Club het opnieuw na om voldoende kansen te creëren.

“In dit soort wedstrijden zijn er nooit veel kansen, maar wij brachten opnieuw te weinig”, gaf hij toe. “Dat maakt het vooral frustrerend.” Nochtans zag hij in de eerste helft nog positieve punten in het spel van blauw-zwart.

“We probeerden de bal te monopoliseren en daar had Union het lastig mee”, aldus Seys. “Maar in de tweede helft herstelden zij dat en namen ze het opnieuw over. Dat is ook hun kwaliteit.”

Joaquin Seys beseft dat elk puntenverlies nu dodelijk kan zijn

De twee tegendoelpunten vielen na omschakelmomenten, net waar Union zo sterk in is. “We weten dat ze daarin uitblinken”, zei Seys. “Het zijn twee transities waarin we te veel ruimte weggeven. Dat moeten we analyseren.”

Lees ook... Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht›

De nederlaag doet pijn in het klassement, maar paniek is er nog niet. “Het is slikken vanavond en dan meteen vooruitkijken”, besloot hij. “Als wij alles winnen wat nog komt, weten we wat er mogelijk is. Maar elk puntenverlies kan nu dodelijk zijn.”