Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'
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Jérémy Doku is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij Manchester City. Hoe ziet de toekomst van de Rode Duivel in het Etihad Stadium eruit zonder Pep Guardiola aan het roer. De kaarten liggen héél duidelijk op tafel.

Pep Guardiola boetseerde Jérémy Doku de voorbije seizoenen tot de speler die het jeugdproduct van RSC Anderlecht anno 2026 is. De efficiëntie voor doel kan nog beter - op z'n vierentwintigste heeft Doku nog groeimarge - maar de eindeloze dribbels die tot niets leiden zijn ondertussen voltooid verleden tijd. 

De leermeester staat vanaf volgend seizoen echter niet meer aan het roer bij The Citizens. Guardiola heeft een lopend contract tot medio 2027 bij Manchester City, maar de Catalaan liet inmiddels weten dat het tijd is om een andere weg in te slaan. Alhoewel? De kans bestaat dat hij aan de slag zal blijven binnen de City Football Group.

Welke invloed heeft het vertrek van Pep Guardiola op Jéarémy Doku?

Heeft het vertrek van Guardiola een invloed op de toekomst van Doku? Het antwoord is eigenlijk simpel: nee. De 41-voudig Rode Duivel heeft een contract tot medio 2028 in het Etihad Stadium en zal er de komende seizoenen ook simpelweg blijven. Meer zelfs: Manchester City wil dat contract héél graag openbreken. 

De gesprekken tussen (de entourage van) Doku en de Engelse topclub zijn al eventjes - toen was er nog geen duidelijkheid over de toekomst van Guardiola - aan de gang. Een akkoord is in zicht. De Engelse media weten dat Doku na het WK zijn krabbel zal zetten onder een meerjarig contract. Op de geruchtenmolen wordt er gesproken dat de overeenkomst tot medio 2030 zal lopen. :

Atlético Madrid én Fenerbahçe druipen af

Manchester City ziet in Doku dé smaakmaker voor de komende seizoenen. Onze landgenoot moet The Citizens dan ook aan een nieuwe karrenvracht aan prijzen helpen. En wees maar zeker dat de nieuwe coach van Manchester City - laat ons ervan uitgaan dat het Enzo Maresca zal worden - in Doku eveneens één van zijn sterkhouders zal zien. 

Op die manier kan de interesse in Doku ook meteen in de vuilnisbak worden gekieperd. Atlético Madrid polste tijdens de afgelopen wintermercato naar de interesse van de flankaanvaller. Los Colchoneros zijn nog steeds héél geïnteresseerd, maar maken geen schijn van kans.

Smaakmaker in de grootste Europese competities

Dat geldt overigens ook voor Fenebahçe SK. In de Turkse media werd Doku de voorbije weken en maanden meermaals aan een transfer naar Fener gelinkt. De Turkse topclub maakt eveneens geen kans. De Rode Duivel wil de komende seizoenen uitgroeien tot één van de smaakmakers in de grootste Europese competities. En dat zit hij héél goed bij Manchester City.

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