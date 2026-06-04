‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

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Anderlecht blijft speuren naar versterking voor het komende seizoen en zou daarbij zijn oog hebben laten vallen op Mihai Lixandru. De Roemeense middenvelder van FCSB combineert ervaring, veelzijdigheid en een relatief bescheiden marktwaarde, waardoor hij een interessante piste lijkt voor paars-wit.

Sleutelpion bij Roemeense topclub

Mihai Lixandru werd geboren op 12 februari 2001 in Boekarest en genoot zijn opleiding bij FCSB, de club die vroeger bekend stond als Steaua Boekarest. Na uitleenbeurten aan onder meer Turris Turnu Măgurele, CSM Slatina en Mioveni werkte hij zich definitief op tot een vaste waarde bij de Roemeense topclub.

De 24-jarige middenvelder speelt voornamelijk als verdedigende of centrale middenvelder, maar kan ook een linie achteruit schuiven. Die polyvalentie maakt hem extra aantrekkelijk voor clubs die op meerdere posities versterking zoeken.

Twee landstitels en sterk seizoen

Lixandru groeide de voorbije drie seizoenen uit tot een belangrijke schakel bij FCSB. Hij hielp de club aan twee opeenvolgende landstitels en verzamelde ondertussen ruime ervaring op het hoogste niveau in Roemenië.

Ook in het seizoen 2025/26 liet hij zich opmerken. In de SuperLiga kwam hij tot 24 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en twee assists afleverde. Vooral zijn tactische discipline, balrecuperatie en passing worden in Roemenië geprezen.

FCSB-eigenaar Gigi Becali liet eerder verstaan dat een vertrek bespreekbaar is. “Voor enkele honderdduizenden euro's mag hij vertrekken”, klonk het in de Roemeense media. Dat zou de interesse van verschillende buitenlandse clubs hebben aangewakkerd.

Concurrentie voor Anderlecht

Anderlecht is echter niet de enige gegadigde. Ook het Italiaanse Virtus Entella, het Oostenrijkse Rapid Wien en de Zwitserse clubs FC Thun en FC Luzern worden genoemd als geïnteresseerde partijen. Volgens berichten uit Roemenië hebben vooral de Zwitserse clubs momenteel een streepje voor.

Toch lijkt een transfer financieel haalbaar. Transfermarkt schat de marktwaarde van Lixandru op ongeveer één miljoen euro. Zijn contract bij FCSB loopt wel nog tot de zomer van 2029, waardoor onderhandelingen noodzakelijk zijn, maar de woorden van de eigenaar indachtig lijkt het wel een financieel interessante piste.

Interessante opportuniteit

Met zijn leeftijd, ervaring als landskampioen en veelzijdigheid past Lixandru perfect binnen het profiel dat Anderlecht zoekt. De Roemeen beschikt bovendien nog over doorgroeimarge, terwijl de verwachte transfersom relatief beperkt blijft. Het maakt van hem een dossier dat de Brusselaars ongetwijfeld nauwlettend zullen blijven volgen tijdens de zomermercato.

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Mihai Lixandru

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