WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend
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De deelnemende landen aan het WK zijn in volle voorbereiding op het toernooi. Bij Marokko beleeft Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) een chaotische aanloop. Een Anderlechtspeler moest (tijdelijk) in de bres springen.
Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend
Visumproblemen van El Ouahdi opgelost
Oplichting bij Zakaria El Ouahdi. De verdediger van KRC Genk heeft dan toch een visum gekregen om af te reizen naar de Verenigde Staten. Om 15 uur zal hij, met een dag vertraging, de Marokkaanse selectie achterna reizen naar Amerika.
De Marokkaanse ploeg vertrok woensdag naar de Verenigde Staten, maar op de luchthaven bleek er een probleem te zijn met het visum van El Ouahdi, zo werd duidelijk. Hij moest noodgedwongen in Marokko blijven.
Ondertussen ondernam de Marokkaanse voetbalbond de nodige stappen en zijn de problemen opgelost. Omdat El Ouahdi geen visum had werd Maamar gisteren aan de selectie toegevoegd, maar dat zal dus maar voor één dag geweest zijn.
WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen
Zo zien we in een filmpje op X hoe El Ouahdi woensdagmiddag op het punt stond om op het vliegtuig te stappen richting New Jersey, maar plots terugkeert en van het tarmac loopt. Volgens Marokkaanse media zouden visumproblemen aan de basis liggen.
Marokko hoopt dat El Ouahdi alsnog kan afreizen naar de VS, maar riep ondertussen ook een vervanger op. Het is Anderlecht-speler Ali Maamar die meereist met de rest van de selectie.
Het is een vreemde situatie voor El Ouahdi, die al twee caps verzamelde voor zijn land. Marokko opent zijn toernooi op 14 juni tegen Brazilië. El Ouahdi hoopt er dan uiteraard bij te zijn.
🚨 Comme indiqué plus tôt dans la journée, Zakaria El Ouahdi n’a finalement pas pu embarquer avec le reste de la délégation marocaine en raison de ses problèmes de visa pour les États-Unis.— NextGen Morocco (@NextGen_Morocco) June 3, 2026
Sur ces images, on aperçoit le latéral de Genk faire demi-tour sur le tarmac au moment de… https://t.co/kdeBIooaSn pic.twitter.com/D1V7k29Gz1
Het WK komt nu wel heel dichtbij. De Rode Duivels staan zaterdag voor hun uitwuifwedstrijd tegen Tunesië. Nederland nam gisteren al afscheid van het thuispubliek. Oranje deed dat in mineur na een 0-1-nederlaag tegen Algerije. Niet meteen een resultaat waarmee je naar een WK wil trekken.
Nederland wilde de thuisfans in De Kuip met een goed gevoel uitzwaaien, maar dat pakte anders uit. Oranje begon nochtans goed en dwong kansen af. Luca Zidane (zoon van) hield zijn netten echter schoon. Een treffer van Crysencio Summerville werd afgekeurd voor buitenspel.
Anis Hadj Moussa met de 0-1
Ex-Union-smaakmaker Mohamed Amoura dreigde aan de overkant, maar we gingen rusten met 0-0. Er kwamen heel wat verse krachten het veld op, wat de wedstrijd niet echt ten goede kwam. Het bleef lang 0-0, tot Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa eens aanlegde. De Algerijnen op voorsprong en dat gaven ze niet meer uit handen.
Oranje verlaat Nederland zo met een kater. Op 8 juni speelt het in de VS nog een oefenduel tegen Oezbekistan, een andere WK-ganger. Maar nog voor het toernooi moet beginnen, is er misschien wel sprake van een crisisfeertje bij onze noordburen.
Koeman heeft er een bloedhekel aan
Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant De Telegraaf, stelde bondscoach Ronald Koeman achteraf stevig op de proef op de persconferentie. Koeman zelf was uiteraard niet tevreden na de nederlaag.
June 3, 2026
"Ik heb een bloedhekel aan verliezen, dit moet je winnen", vertelde hij aan NOS. "We moeten dit soort wedstrijden thuis winnen, dat zijn we aan onze stand verplicht."
Hij wees ook meteen aan waar het schoentje wrong. "Als je vier à vijf grote kansen krijgt, dan moet je een doelpunt maken", weet Koeman. "En als dat niet gebeurt, mag het nog geen probleem zijn. Maar daarna gaan we gewoon moeilijker voetballen en we missen bij momenten stukken agressiviteit en zijn soms net te lief."
Oranje opent tegen Japan
"Je kunt het wel een wake up-call noemen", was Koeman eerlijk. Je verliest uiteraard beter nu dan op het WK zelf, maar het is geen vlekkeloze voorbereiding voor Nederland.
Koeman en co beginnen aan hun WK op 14 juni. Ze nemen het dan op tegen Japan. Daarna volgen duels tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).
Valentijn Driessen lijnrecht tegenover Ronald Koeman: 'Als we daarover in discussie gaan...' 😤😤#vandaaginside pic.twitter.com/Ou2YBY7pUU— Vandaag Inside (@vandaaginside) June 2, 2026
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