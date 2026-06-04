WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

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De deelnemende landen aan het WK zijn in volle voorbereiding op het toernooi. Bij Marokko beleeft Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) een chaotische aanloop. Een Anderlechtspeler moest (tijdelijk) in de bres springen.