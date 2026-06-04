'Club Brugge strijkt minder op dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club NXT-kapitein Laurens Goemaere is op weg naar Standard. Dat lijkt nu wel vast te staan. Blauw-zwart lijkt een lagere transfersom te gaan vangen dan aanvankelijk werd gedacht.