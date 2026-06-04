Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

De Rode Duivels wonnen eerder deze week van Kroatië. Hans Vanaken startte op de bank, maar deelde als invaller een knappe assist uit. Hij klopt daarmee nadrukkelijk op de deur van de basisploeg. Dat is ook zijn doel, geeft hij toe.

Hans Vanaken lag onder voormalig bondscoach Domenico Tedesco niet in de bovenste schuif. Hij werd gepasseerd en misliep zo een pak mogelijke caps. Terwijl hij in clubverband zijn regelmatige zelf was.

Goede WK-kwalificaties

Onder Rudi Garcia komt de draaischijf van Club Brugge wél voor in de plannen. Vanaken kreeg veel speelminuten in de WK-kwalificaties. Hij bedankte met twee goals en twee assists.

Ook tegen Kroatië bewees Vanaken zijn grote waarde. Met een subtiel boogballetje zette hij Romelu Lukaku op weg naar de 0-2. Krijgt Vanaken ook speelminuten op het WK? Hij kwam voor de Duivels voorlopig enkel in actie op het EK 2024. Tegen Finland speelde hij toen één schamele minuut.

Vanaken hoopt zoveel mogelijk te spelen

"Ik ben altijd blij om erbij te zijn, maar natuurlijk hoop je zoveel mogelijk te spelen", vertelde Vanaken donderdag op een persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad. Hij maakt meteen zijn grote doel duidelijk.

"Ik hoop het de coach alleszins zo moeilijk mogelijk te maken", zegt hij. "Ik denk wel dat de kans nu het grootst is dat ik meer speel. Maar het zal altijd wel afhangen van de context en de wedstrijd."





Vanaken kijkt niet naar het verleden

"Dat ik in het verleden niet speelde onder Tedesco? Het is niet meer de moeite om daarop terug te blikken. De reden daarvoor moet je niet bij mij zoeken", klinkt het scherp.

Vanaken is ook op zijn 33e nog altijd een van de beste voetballers van België. Hij pakte dit seizoen al zijn zevende titel met Club Brugge en had daar een belangrijk aandeel in. Iedereen herinnert zich nog zijn pegel om de boel open te breken tegen Union. Hij hoopt op het WK nu hetzelfde te doen voor België.