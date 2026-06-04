U17 naar historische finale op EK
De U17 van de Rode Duivels willen geschiedenis schrijven op het EK in Estland. Ze willen voor het eerst de finale bereiken, maar moeten in hun halve finale dan wel voorbij Frankrijk zien te raken. Coach Sven Vermant blikt vooruit.
U17 naar historische finale op EK
De Belgische U17 heeft zich donderdag voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap. In de halve finale in het Estse Tallinn versloegen de jonge Rode Duivels Frankrijk met 2-1.
Jayden Onia Seke van Anderlecht bracht België halverwege de eerste helft op voorsprong. Doelman Mattis Seghers hield zijn ploeg vervolgens met enkele knappe reddingen overeind. Kort na rust verdubbelde Anderlecht-speler Ilyas Benktib de Belgische voorsprong. Frankrijk maakte via Arone Gadou nog de aansluitingstreffer, maar de Belgen hielden stand dankzij een sterke collectieve prestatie en opnieuw enkele belangrijke tussenkomsten van Seghers.
De ploeg van bondscoach Sven Vermant bereikte de halve finales na groepswinst. België won van Kroatië (2-0) en gastland Estland (1-0), maar verloor van Spanje (0-1).
Met de kwalificatie schrijft deze generatie geschiedenis. De Belgische U17 bereikte eerder al vier keer de halve finales van een EK (2007, 2015, 2018 en 2025), maar stond nooit eerder in de finale. Zondag spelen ze om de Europese titel tegen de winnaar van Italië-Spanje.
De U17 van de Rode Duivels willen geschiedenis schrijven op het EK in Estland. Ze willen voor het eerst de finale bereiken, maar moeten in hun halve finale dan wel voorbij Frankrijk zien te raken. Coach Sven Vermant blikt vooruit.
In de groepsfase maakten de jonge Belgen indruk. Ze werden groepswinnaar in een poule met Kroatië, Estland en Spanje. In de halve finales treffen ze Frankrijk, dat traditioneel over zeer sterke jeugdploegen beschikt.
Zwaar, maar niet onmogelijk
De Belgische jonkies staan zo voor een zware, maar niet onmogelijke opdracht. Op het vorige EK haalden de Belgen ook de halve finales, maar verloren ze van ... datzelfde Frankrijk. Deze keer moet het wel raak zijn voor onze jonge landgenoten.
Coach Sven Vermant denkt daarbij vooral aan het collectief. "Ik vind het als coach gigantisch belangrijk dat mijn groep als totaliteit gezien wordt", zegt hij bij Sporza. "We hebben iedereen mee in het verhaal. We willen het maximale doen om ons voor te bereiden en klaar te zijn voor de halve finale tegen Frankrijk."
De sfeer is uitstekend
Vermant benadrukt dat het met de sfeer zeer goed zit in zijn groep. Het feit dat de spelers elkaar kennen van bij hun club of eerdere afspraken met de nationale ploeg helpt daarbij. Vermant ziet voor zichzelf dan weer een duidelijke opdracht weggelegd.
"Dan is het aan mij als bondscoach om, binnen een bepaalde speelwijze, een geheel te maken van spelers uit verschillende ploegen. Ze zijn heel gedreven om het maximale er uit te halen."
De sterke Belgische defensie
De defensie van de Belgen staat alvast op punt. Ze slikten in de groepsfase slechts één tegengoal. Met hun organisatie willen ze nu ook de Franse aanval intomen. Daarvoor rekent Vermant onder meer op Elie Mbavu (Jong Genk).
Jayden Onia Seke (RSCA Futures) is voorin dan weer een van de uitblinkers. Vermant zag Onia Seke in de groepsfase flitsen, maar ook hard werken. "Spelers met zoveel creativiteit wil ik nooit beperken. Maar creativiteit zonder hard werk is niet genoeg", vertelt hij.
Een gunstige afloop?
Met hun specifieke kwaliteiten willen Vermant en co nu geschiedenis schrijven in Estland. Later vandaag - om 13.30 uur - spelen ze hun halve finale. Hopelijk met deze keer wél een gunstige afloop.
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