Transfernieuws en Transfergeruchten 04/06

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

'Club Brugge strijkt minder op dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

Met Laurens Goemaere staat Standard wel degelijk op het punt om zijn tweede zomertransfer al af te ronden. Nadat Marc Wilmots bijna twee weken geleden al een akkoord bereikte met de jonge middenvelder, zou er nu ook een deal zijn met Club Brugge. (Lees meer)