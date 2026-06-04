WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen

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De deelnemende landen aan het WK zijn in volle voorbereiding op het toernooi. Bij Marokko beleeft Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) een chaotische aanloop. Een Anderlechtspeler moet (tijdelijk) in de bres springen.