WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De deelnemende landen aan het WK zijn in volle voorbereiding op het toernooi. Bij Marokko beleeft Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) een chaotische aanloop. Een Anderlechtspeler moet (tijdelijk) in de bres springen.

Lorenz Lomme

WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen

Zo zien we in een filmpje op X hoe El Ouahdi woensdagmiddag op het punt stond om op het vliegtuig te stappen richting New Jersey, maar plots terugkeert en van het tarmac loopt. Volgens Marokkaanse media zouden visumproblemen aan de basis liggen.

Marokko hoopt dat El Ouahdi alsnog kan afreizen naar de VS, maar riep ondertussen ook een vervanger op. Het is Anderlecht-speler Ali Maamar die meereist met de rest van de selectie.

Het is een vreemde situatie voor El Ouahdi, die al twee caps verzamelde voor zijn land. Marokko opent zijn toernooi op 14 juni tegen Brazilië. El Ouahdi hoopt er dan uiteraard bij te zijn.

Het WK komt nu wel heel dichtbij. De Rode Duivels staan zaterdag voor hun uitwuifwedstrijd tegen Tunesië. Nederland nam gisteren al afscheid van het thuispubliek. Oranje deed dat in mineur na een 0-1-nederlaag tegen Algerije. Niet meteen een resultaat waarmee je naar een WK wil trekken.

Nederland wilde de thuisfans in De Kuip met een goed gevoel uitzwaaien, maar dat pakte anders uit. Oranje begon nochtans goed en dwong kansen af. Luca Zidane (zoon van) hield zijn netten echter schoon. Een treffer van Crysencio Summerville werd afgekeurd voor buitenspel.

Anis Hadj Moussa met de 0-1

Ex-Union-smaakmaker Mohamed Amoura dreigde aan de overkant, maar we gingen rusten met 0-0. Er kwamen heel wat verse krachten het veld op, wat de wedstrijd niet echt ten goede kwam. Het bleef lang 0-0, tot Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa eens aanlegde. De Algerijnen op voorsprong en dat gaven ze niet meer uit handen.

Oranje verlaat Nederland zo met een kater. Op 8 juni speelt het in de VS nog een oefenduel tegen Oezbekistan, een andere WK-ganger. Maar nog voor het toernooi moet beginnen, is er misschien wel sprake van een crisisfeertje bij onze noordburen.

Koeman heeft er een bloedhekel aan

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant De Telegraaf, stelde bondscoach Ronald Koeman achteraf stevig op de proef op de persconferentie. Koeman zelf was uiteraard niet tevreden na de nederlaag.

"Ik heb een bloedhekel aan verliezen, dit moet je winnen", vertelde hij aan NOS. "We moeten dit soort wedstrijden thuis winnen, dat zijn we aan onze stand verplicht."

Hij wees ook meteen aan waar het schoentje wrong. "Als je vier à vijf grote kansen krijgt, dan moet je een doelpunt maken", weet Koeman. "En als dat niet gebeurt, mag het nog geen probleem zijn. Maar daarna gaan we gewoon moeilijker voetballen en we missen bij momenten stukken agressiviteit en zijn soms net te lief."

Oranje opent tegen Japan

"Je kunt het wel een wake up-call noemen", was Koeman eerlijk. Je verliest uiteraard beter nu dan op het WK zelf, maar het is geen vlekkeloze voorbereiding voor Nederland.

Koeman en co beginnen aan hun WK op 14 juni. Ze nemen het dan op tegen Japan. Daarna volgen duels tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Algerije
Nederland
Ronald Koeman

Meer nieuws

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
6
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
2
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

10:00
1
De spanning stijgt voor de Belgische U17: de halve finale op het EK is hun afspraak met de geschiedenis

De spanning stijgt voor de Belgische U17: de halve finale op het EK is hun afspraak met de geschiedenis

10:30
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
5
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

21:00
1
'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

21:30
3
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

20:40
16
Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

20:20
Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

20:00
20
'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

19:40
3
Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

18:40
2
De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

19:20
Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

18:30
Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

19:00
Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

18:00
1
Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

17:40
1
Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

17:10
'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

16:50
5
OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

16:10
2
Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

15:20
2
Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

15:35
1
Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

14:40
Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

14:15
Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

13:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Eerste Divisie

 Play-offs (T)
RKC RKC P1-1 Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade
Almere City Almere City 3-0 Den Bosch Den Bosch

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België Walter Baseggio Walter Baseggio over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt cartman_96 cartman_96 over Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord' Andreas2962 Andreas2962 over 📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap Andreas2962 Andreas2962 over Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club Svédél Svédél over 📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor laszlo laszlo over 'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger' Stigo12 Stigo12 over Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere Stigo12 Stigo12 over Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK Goro Goro over Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved