Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK
Foto: © photonews

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Garcia verraste tegen Kroatië met een driemansverdediging én Amadou Onana achterin. Marc Degryse stelt zich vragen bij dat experiment.

Bondscoach Rudi Garcia zorgde in de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Kroatië voor een grote verrassing. In plaats van een opstelling met vier spelers achteraan koos hij voor een driemansverdediging. Nog opvallender: middenvelder Amadou Onana stond achteraan naast Arthur Theate en Nathan Ngoy.

Garcia gooit systeem om

Het experiment van de bondscoach pakte uiteindelijk goed uit. De Duivels wonnen met 2-0 en de verdediging hield dus goed stand. Toch is niet iedereen fan van het idee van Garcia. Marc Degryse had zijn bedenkingen bij de opstelling van de bondscoach.

"Ik had toch wel wat andere namen verwacht en sommige namen niet op bepaalde posities", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Onana in de verdediging, bijvoorbeeld. Je zal maar Brandon Mechele zijn... Die zal toch ook wel gedacht hebben daar te starten."

Marc Degryse denkt aan Mechele

Degryse begreep dan ook niet meteen waarom Garcia plots voor die opvallende keuze koos. Vooral voor Brandon Mechele moet dat volgens hem een vreemd signaal geweest zijn.

"Die moet toch denken: ‘Wanneer ga ik wél spelen?’ En dan is het nog een middenvelder die achterin speelt. Dan voel je jezelf al helemaal een rij achteruit geschoven, zou ik denken."

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Volgens de analist schuilt daar ook een gevaar in richting het WK. Garcia moet volgens hem vermijden dat spelers net voor het toernooi met twijfels komen te zitten.

"Je moet opletten met spelers een slecht gevoel te geven, dat ze niet goed genoeg zijn om matchen aan te vatten. Het WK is een lange periode. Ik vind het een beetje raar om het nu te doen, twee weken voor de start", besluit Degryse.

Laatste test richting WK

Het blijft nu afwachten of Garcia zijn opvallende zet zal herhalen. We zullen het in ieder geval snel te weten komen. Zaterdag 6 juni spelen de Rode Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Tunesië. Afspraak om 15u in het Koning Boudewijnstadion.

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