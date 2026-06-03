Officieel: Anderlecht keert terug naar de roots met iconische partner

Het is nu ook officieel: RSC Anderlecht keert terug naar een oude, iconische partner. Vanaf het seizoen 2026/2027 zal Adidas opnieuw de kledingsponsor van paars-wit zijn.

Beide partijen ondertekenden een overeenkomst voor minstens vijf seizoenen, waarmee een van de meest herkenbare samenwerkingen uit het Belgische voetbal nieuw leven wordt ingeblazen.

Terug naar oude glorietijden

De terugkeer van het Duitse sportmerk betekent veel meer dan een commerciële deal, zoals we zondag al schreven. Het is een hereniging met een stuk clubidentiteit. Anderlecht en Adidas waren decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds het ontstaan van de samenwerking in de jaren ’70 groeide de club uit tot een nationale en Europese grootmacht, met onder meer meerdere landstitels en vijf Europese trofeeën op het palmares.

The three stripes are back. 🟣⚪ Adidas returns as the official kit supplier of RSC Anderlecht.



The iconic combination of three stars and three stripes, which inspired generations of talent in Brussels, returns to the capital from the 2026/27 season onwards. pic.twitter.com/G7KMEa8Xiw — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 3, 2026

Het paarse shirt met de drie strepen werd in die periode een symbool van succes en uitstraling. Generaties supporters zagen hun club spelen in Adidas-tenues, gedragen door tal van clubiconen. De drie sterren boven het logo en de drie strepen op de mouwen vormden jarenlang een herkenbaar geheel.





In 2018 kwam daar een einde aan, toen Anderlecht onder het bewind van Marc Coucke de overstap maakte naar Joma. Die samenwerking liep zeven seizoenen en viel samen met een sportief moeilijkere periode voor de club. Hoewel Joma commercieel zeker zijn rol speelde, bleef bij veel fans het verlangen naar een terugkeer van Adidas leven.

Donderdag voorstelling van de shirts

Die wens wordt nu werkelijkheid. Met de nieuwe deal kiest Anderlecht duidelijk voor een combinatie van traditie en ambitie. De club wil opnieuw aanknopen met zijn rijke verleden, maar tegelijk ook bouwen aan een toekomst waarin het opnieuw een prominente rol wil spelen, zowel in België als in Europa.

De eerste concrete kennismaking met het nieuwe tijdperk volgt snel. Op 4 juni stelt Anderlecht zijn nieuwe thuisshirt voor, dat meteen beschikbaar zal zijn in de vernieuwde fanshop en online.

Na zeven jaar zonder de drie strepen keert Anderlecht dus terug naar een vertrouwd beeld. Voor veel supporters voelt het als een thuiskomst. Voor de club zelf moet het vooral het begin worden van een nieuw hoofdstuk, waarin verleden en toekomst opnieuw samenkomen in één shirt.