Officieel: Anderlecht keert terug naar de roots met iconische partner

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Officieel: Anderlecht keert terug naar de roots met iconische partner
Word fan van Anderlecht! 4349

Het is nu ook officieel: RSC Anderlecht keert terug naar een oude, iconische partner. Vanaf het seizoen 2026/2027 zal Adidas opnieuw de kledingsponsor van paars-wit zijn.

Beide partijen ondertekenden een overeenkomst voor minstens vijf seizoenen, waarmee een van de meest herkenbare samenwerkingen uit het Belgische voetbal nieuw leven wordt ingeblazen.

Terug naar oude glorietijden

De terugkeer van het Duitse sportmerk betekent veel meer dan een commerciële deal, zoals we zondag al schreven. Het is een hereniging met een stuk clubidentiteit. Anderlecht en Adidas waren decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds het ontstaan van de samenwerking in de jaren ’70 groeide de club uit tot een nationale en Europese grootmacht, met onder meer meerdere landstitels en vijf Europese trofeeën op het palmares.

Het paarse shirt met de drie strepen werd in die periode een symbool van succes en uitstraling. Generaties supporters zagen hun club spelen in Adidas-tenues, gedragen door tal van clubiconen. De drie sterren boven het logo en de drie strepen op de mouwen vormden jarenlang een herkenbaar geheel.

In 2018 kwam daar een einde aan, toen Anderlecht onder het bewind van Marc Coucke de overstap maakte naar Joma. Die samenwerking liep zeven seizoenen en viel samen met een sportief moeilijkere periode voor de club. Hoewel Joma commercieel zeker zijn rol speelde, bleef bij veel fans het verlangen naar een terugkeer van Adidas leven.

Donderdag voorstelling van de shirts

Die wens wordt nu werkelijkheid. Met de nieuwe deal kiest Anderlecht duidelijk voor een combinatie van traditie en ambitie. De club wil opnieuw aanknopen met zijn rijke verleden, maar tegelijk ook bouwen aan een toekomst waarin het opnieuw een prominente rol wil spelen, zowel in België als in Europa.

De eerste concrete kennismaking met het nieuwe tijdperk volgt snel. Op 4 juni stelt Anderlecht zijn nieuwe thuisshirt voor, dat meteen beschikbaar zal zijn in de vernieuwde fanshop en online.

Na zeven jaar zonder de drie strepen keert Anderlecht dus terug naar een vertrouwd beeld. Voor veel supporters voelt het als een thuiskomst. Voor de club zelf moet het vooral het begin worden van een nieuw hoofdstuk, waarin verleden en toekomst opnieuw samenkomen in één shirt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

WK LIVE: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

WK LIVE: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

13:28
4
Op het WK te zien? Bondscoach Rudi Garcia legt opvallende zet uit na overwinning tegen Kroatië

Op het WK te zien? Bondscoach Rudi Garcia legt opvallende zet uit na overwinning tegen Kroatië

12:50
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Burgess - Kamate - Joseph - Kompany - Saibari

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Burgess - Kamate - Joseph - Kompany - Saibari

11:20
📷 ‘Westerlo heel dicht bij overeenkomst met speler van Inter Milan’

📷 ‘Westerlo heel dicht bij overeenkomst met speler van Inter Milan’

11:00
Groot vraagstuk of no brainer? “Hij deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt”

Groot vraagstuk of no brainer? “Hij deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt”

12:20
1
‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’

‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’

11:20
2
Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026?

Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026?

11:40
7
‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

09:45
2
De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

10:20
10
‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

09:15
‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

07:30
1
‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

08:00
1
WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België Analyse

WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België

07:00
3
Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

06:30
4
Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol Analyse

Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol

06:00
'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

22:30
1
"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

23:00
1
Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

22:00
8
Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

21:30
Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

21:00
23
'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

20:30
7
Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

20:07
DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

19:00
Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

19:30
6
De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

18:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

18:20
Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

17:40
2
Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

18:20
Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

18:00
3
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
7
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
2
Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

17:00
8
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

17:20
Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Analyse

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

02/06
6
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt Joe Joe over Officieel: Anderlecht keert terug naar de roots met iconische partner franchi franchi over Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026? Pogi Pogi over Vers une guerre des enchères ? Naples n’est plus seul sur Anan Khalaili, proche d’un départ de l’Union franchi franchi over ‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’ Andreas2962 Andreas2962 over WK LIVE: Rudi Garcia dankbaar, tegenstander Rode Duivels krijgt pak slaag BlueWhiteSky BlueWhiteSky over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij Alex Del Piero Alex Del Piero over De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment” Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Groot vraagstuk of no brainer? “Hij deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt” André Coenen André Coenen over Kroatië - België: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved