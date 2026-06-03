‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

Club Brugge speurt de transfermarkt af en zou daarbij zijn uitgekomen bij een jonge middenvelder uit de Schotse competitie. De Bruggelingen volgen de situatie van Miguel Chaiwa, maar krijgen mogelijk af te rekenen met stevige concurrentie.

Club Brugge richt vizier op Miguel Chaiwa

Club Brugge blijft actief zoeken naar mogelijkheden om de kern verder te versterken. Volgens transferspecialist Rudy Galetti heeft de Belgische topclub informatie ingewonnen over Miguel Chaiwa, een 21-jarige middenvelder die momenteel uitkomt voor Hibernian in Schotland.

De Zambiaanse middenvelder geldt als een speler met groeipotentieel en zou op de radar staan van verschillende Europese clubs. Club Brugge volgt zijn ontwikkeling nauwgezet en onderzoekt of een transfer haalbaar kan zijn tijdens de komende transferperiode.

Jonge middenvelder met groeimarge

Chaiwa staat nog aan het begin van zijn carrière, maar heeft zich de voorbije seizoenen steeds nadrukkelijker in de kijker gespeeld. Zijn profiel past in de strategie die Club Brugge de afgelopen jaren vaker heeft gehanteerd: jonge, talentvolle spelers aantrekken met het oog op sportieve meerwaarde én een mogelijke toekomstige meerwaarde op de transfermarkt.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,2 miljoen euro. Dat bedrag lijkt voorlopig nog relatief beperkt voor een speler die op meerdere verlanglijstjes staat, maar het is weinig waarschijnlijk dat Hibernian hem voor dat bedrag zal laten vertrekken.

Concurrentie uit meerdere landen

Club Brugge lijkt immers niet alleen geïnteresseerd in de middenvelder. Ook Celtic, Genoa en Toulouse zouden zijn prestaties nauwlettend volgen. Dat zorgt ervoor dat een mogelijke transfersom snel kan oplopen wanneer meerdere clubs zich officieel melden.





Voor Club Brugge betekent dat dat het dossier mogelijk snel in beweging kan komen. De Bruggelingen zullen moeten afwegen hoeveel ze bereid zijn te investeren in een speler die nog volop in ontwikkeling is, maar wel over interessante kwaliteiten beschikt.

Hibernian zit in sterke onderhandelingspositie

Een transfer lijkt bovendien niet eenvoudig te worden. Hibernian betaalde zelf ongeveer 800.000 euro om Chaiwa binnen te halen en legde hem vervolgens vast met een langdurig contract. Daardoor staat de Schotse club niet onder druk om mee te werken aan een vertrek.

Een officiële vraagprijs is voorlopig niet bekend, maar door de contractuele situatie en de brede interesse lijkt duidelijk dat Club Brugge rekening zal moeten houden met stevige concurrentie én een mogelijk oplopend prijskaartje als het de middenvelder daadwerkelijk wil binnenhalen.