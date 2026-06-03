‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5880

Club Brugge speurt de transfermarkt af en zou daarbij zijn uitgekomen bij een jonge middenvelder uit de Schotse competitie. De Bruggelingen volgen de situatie van Miguel Chaiwa, maar krijgen mogelijk af te rekenen met stevige concurrentie.

Club Brugge richt vizier op Miguel Chaiwa

Club Brugge blijft actief zoeken naar mogelijkheden om de kern verder te versterken. Volgens transferspecialist Rudy Galetti heeft de Belgische topclub informatie ingewonnen over Miguel Chaiwa, een 21-jarige middenvelder die momenteel uitkomt voor Hibernian in Schotland.

De Zambiaanse middenvelder geldt als een speler met groeipotentieel en zou op de radar staan van verschillende Europese clubs. Club Brugge volgt zijn ontwikkeling nauwgezet en onderzoekt of een transfer haalbaar kan zijn tijdens de komende transferperiode.

Jonge middenvelder met groeimarge

Chaiwa staat nog aan het begin van zijn carrière, maar heeft zich de voorbije seizoenen steeds nadrukkelijker in de kijker gespeeld. Zijn profiel past in de strategie die Club Brugge de afgelopen jaren vaker heeft gehanteerd: jonge, talentvolle spelers aantrekken met het oog op sportieve meerwaarde én een mogelijke toekomstige meerwaarde op de transfermarkt.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,2 miljoen euro. Dat bedrag lijkt voorlopig nog relatief beperkt voor een speler die op meerdere verlanglijstjes staat, maar het is weinig waarschijnlijk dat Hibernian hem voor dat bedrag zal laten vertrekken.

Concurrentie uit meerdere landen

Club Brugge lijkt immers niet alleen geïnteresseerd in de middenvelder. Ook Celtic, Genoa en Toulouse zouden zijn prestaties nauwlettend volgen. Dat zorgt ervoor dat een mogelijke transfersom snel kan oplopen wanneer meerdere clubs zich officieel melden.

Voor Club Brugge betekent dat dat het dossier mogelijk snel in beweging kan komen. De Bruggelingen zullen moeten afwegen hoeveel ze bereid zijn te investeren in een speler die nog volop in ontwikkeling is, maar wel over interessante kwaliteiten beschikt.

Hibernian zit in sterke onderhandelingspositie

Een transfer lijkt bovendien niet eenvoudig te worden. Hibernian betaalde zelf ongeveer 800.000 euro om Chaiwa binnen te halen en legde hem vervolgens vast met een langdurig contract. Daardoor staat de Schotse club niet onder druk om mee te werken aan een vertrek.

Een officiële vraagprijs is voorlopig niet bekend, maar door de contractuele situatie en de brede interesse lijkt duidelijk dat Club Brugge rekening zal moeten houden met stevige concurrentie én een mogelijk oplopend prijskaartje als het de middenvelder daadwerkelijk wil binnenhalen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

10:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Joseph - Kompany - Saibari

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Joseph - Kompany - Saibari

09:45
'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

22:30
1
‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

09:15
WK LIVE: Rudi Garcia dankbaar, tegenstander Rode Duivels krijgt pak slaag

WK LIVE: Rudi Garcia dankbaar, tegenstander Rode Duivels krijgt pak slaag

08:40
3
‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

07:30
1
Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

06:30
3
‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

08:00
1
WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België Analyse

WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België

07:00
1
Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol Analyse

Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol

06:00
DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

19:00
"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

23:00
Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

17:40
2
Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

22:00
8
Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

21:30
Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

21:00
12
'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

20:30
7
Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

20:07
Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

19:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

18:20
De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

18:40
1
Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

17:00
8
Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

18:20
Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

18:00
2
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

17:20
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
6
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
2
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
18
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
7
Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

12:30
15
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
13
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG' JaKu JaKu over De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment” André Coenen André Coenen over Kroatië - België: 0-2 Wezzebezze Wezzebezze over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij JaKu JaKu over Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku Demogorgon Demogorgon over ‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’ Stigo12 Stigo12 over WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten André Coenen André Coenen over Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved