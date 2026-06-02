"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

Nathan Ngoy was tevreden over de prestatie van de Rode Duivels tegen Kroatië (0-2). De Belgische verdediger had het over het systeem met drie verdedigers van Rudi Garcia en over het WK 2026 dat stilaan dichterbij komt.

Voor zijn tweede basisplaats bij de Rode Duivels speelde Nathan Ngoy een goede match in Kroatië. Hij werd opgesteld in de driemansdefensie van Rudi Garcia en de ex-speler van Standard Luik droeg bij aan de 0-2-zege van België. De verdediger van Lille was tevreden over de prestatie van het team.

Ngoy gaf een interview bij de RTBF. "Ik denk dat we over het geheel genomen een goede prestatie hebben neergezet. We hebben het even moeilijk gehad, maar we zijn solide gebleven. Dat is de mentaliteit van de ploeg: we knokken voor elkaar. We winnen met 0-2 tegen een heel sterke ploeg, dus dat is goed. Het belangrijkste is door die moeilijke momenten te komen. We weten dat we technisch veel kwaliteit hebben. We kunnen op elk moment scoren en dat hebben we ook gedaan. De jongens die invielen hebben ons veel gebracht. Het is een mooie collectieve zege, dat is veelbelovend voor het vervolg."

Collectieve systeem deed het goed

Ngoy ontdekte ook wat het is om naast spelers als Thibaut Courtois en Amadou Onana te staan. Twee sterkhouders van de selectie die hun niveau haalden. "Dat zijn spelers van grote klasse. Ik ben heel blij dat ik met hen kan spelen. Ik ben blij dat ik hier ben."

Het systeem met drie verdedigers, door Garcia uitgetest voor deze match, leverde de groep geen problemen op. Volgens Ngoy hadden meerdere spelers al in die organisatie gespeeld. "Zoals ik voor de match al zei: iedereen heeft al in dat systeem gespeeld. Het is niet nieuw voor ons. Het belangrijkste was goed praten en elkaar helpen. We hebben nog een match en we zullen alles moeten geven."

Druk is goed voor Belgische nationale ploeg

Ngoy sprak ook over zijn droom om het WK te spelen. Hij blijft met beide voeten op de grond, maar weet dat het hele land achter hen staat. "Het is een droom, maar we moeten rustig blijven. We gaan er niet naartoe voor niets. We moeten presteren en België goed vertegenwoordigen. Wij zijn België, we moeten het zo goed mogelijk doen. We weten dat een heel volk achter ons staat. Die druk is goed, zo blijven we scherp."



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De verdediger krijgt zaterdag tegen Tunesië opnieuw de kans om minuten te maken. Sinds zijn komst naar Lille vorige zomer veroverde Ngoy snel een plaats in de ploeg. Hij speelde dit seizoen 38 wedstrijden in alle competities, goed voor drie goals en twee assists. Zijn prestaties in het noorden bleven niet onopgemerkt: zijn marktwaarde steeg van 3,5 miljoen euro bij zijn vertrek bij Standard Luik tot 25 miljoen euro nu bij LOSC.