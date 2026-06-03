Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië
Foto: © photonews

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Maxim De Cuyper blikt met een goed gevoel terug op de zege tegen Kroatië, al blijft hij ook kritisch voor zijn eigen prestatie.

De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd tegen Kroatië met 0-2 gewonnen. Een knappe overwinning tegen een sterke tegenstander, wat uiteraard een grote boost geeft zo kort voor het WK. Maxim De Cuyper weet dat de Belgen blij mogen zijn met hun prestatie.

De Cuyper kritisch voor zichzelf ondanks zege

"Ik denk dat we zeker een positief gevoel overhouden aan de wedstrijd van gisteren", opende hij op de persconferentie woensdag. Over zichzelf was hij duidelijk. "Ik denk dat ik op offensief vlak sowieso niet mijn beste wedstrijd heb gespeeld, maar dat ik natuurlijk wel gewoon ben om in dit systeem te spelen en dat dat mij ook wel het beste ligt."

Nog opvallend: die driemansverdediging met Onana naast Theate en Ngoy. "Ik denk op verdedigend vlak dat wij inderdaad zeker als groep echt gewoon goed stonden, compact als ploeg. Dus ik denk dat we positief terugkijken op de wedstrijd van gisteren."

In de eerste helft tegen Kroatië kregen de Rode Duivels een vrije trap vanop een interessante plek. Kevin De Bruyne en De Cuyper gingen achter de bal staan en uiteindelijk was het de Brighton-speler die trapte. Of hij nu de nummer één op het papiertje is?

Geen vaste hiërarchie bij vrije trappen

"Ik denk vanaf dat we die bal neerleggen en dat de muur geplaatst is, dat we gewoon bespreken wat er op dat moment de beste keuze is", zegt De Cuyper. "We hebben allebei een goede trap. En als de muur misschien iets anders was gepositioneerd, dan was het misschien Kevin geweest. Dus dat is gewoon een beslissing die we op dat moment nemen."

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Toen werd doorgevraagd of het vooral tussen hem en De Bruyne gaat, nuanceerde De Cuyper dat meteen. "Er zijn zeker spelers die aangeduid staan op het blad, maar ik denk dat er nog spelers in onze ploeg zitten met ook een goede trap. Maar goed, zoals ik zeg, als er opeens een andere speler zich op dat moment goed voelt en vraagt om te trappen, dan heeft die zeker ook kans om te trappen", besluit hij.

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