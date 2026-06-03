Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK
Foto: © photonews

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Topkinesist Lieven Maesschalck, die Romelu Lukaku begeleidde tijdens zijn lange revalidatie, heeft bij Sudinfo gesproken over de fysieke toestand van de Rode Duivel. Hij is positief over de situatie.

Tegen Kroatië viel Romelu Lukaku in de 73e minuut in en wist hij in de slotfase zelfs nog te scoren. Een belangrijke invalbeurt voor de spits, na enkele moeilijke maanden. Lieven Maesschalck is positief over de terugkeer van de spits.

"Hij heeft een heel moeilijke periode achter de rug, met alle complicaties die hij heeft gekend. We hebben eraan gewerkt om hem te laten herstellen, zich beter te laten voelen en opnieuw fit te krijgen", zegt de kinesist bij Sudinfo.

"Voor een speler die lang niet gespeeld heeft, is dat nooit eenvoudig. Maar met zijn wilskracht, professionaliteit en ervaring was het mogelijk. Hij heeft heel goed gewerkt en alles gedaan om erbij te zijn. Hij was echt gemotiveerd, omdat hij graag voor de nationale ploeg speelt. Hij is een grote prof: als hij zegt ‘we doen het’, dan doet hij het ook.”

Lieven Maesschalck heeft vertrouwen

“Hij mist nog wedstrijdritme”, benadrukte Maesschalck. “Maar je zal zien: nog twee weken en zodra de eerste ronde van het WK voorbij is, zal hij honderd procent zijn. Hij heeft de ervaring, hij kent het belang van een toernooi en hij weet hoe hij met druk moet omgaan. Fysiek is hij nog altijd in staat om het te doen. Voor mij is dat het belangrijkste."

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Zoals Rudi Garcia al meermaals uitlegde, moet er voorzichtig worden omgesprongen met Big Rom. Ook Maesschalck benadrukte dat. “Je moet het geleidelijk opbouwen. Eerst 25 of 30 minuten, en daarna beetje bij beetje verhogen. Als je te snel gaat, riskeer je hem te vermoeien. Je moet dat slim aanpakken. We hebben dat op het WK 2018 in Rusland ook zo gedaan met Vincent Kompany, zodat hij klaar was tegen Japan en daarna Brazilië", besluit Maesschalck.

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