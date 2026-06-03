WK LIVE 3/6: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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WK LIVE 3/6: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

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De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd tegen Kroatië met 0-2 gewonnen. Voor bondscoach Rudi Garcia was de zege meer dan alleen een goed resultaat. Vooral het nieuwe systeem met drie verdedigers stemde hem tevreden in de aanloop naar de WK-kwalificatie.

Brandon Morren

Leandro Trossard voegt zich bij de groep

De Rode Duivels keerden na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Kroatië (0-2) meteen terug naar België. In Tubeke zullen de Belgen zich voorbereiden op de allerlaatste oefenpot voor het WK. Zaterdagnamiddag vindt de generale repetitie tegen Tunesië plaats in het Koning Boudewijnstadion. Met oog op die wedstrijd en de rest van de voorbereiding is er goed nieuws: de kern van bondscoach Rudi Garcia is nu helemaal volledig.

Via sociale media liet de nationale ploeg weten dat met Leandro Trossard de laatste international zich bij de groep heeft gevoegd. De flankaanvaller kreeg wat extra tijd omdat hij met Arsenal de Champions League-finale speelde afgelopen zaterdag. Trossard en de Gunners verloren na strafschoppen van PSG. Bondscoach Garcia kan voorlopig nog niet rekenen op Zeno Debast, die ook de eerste wedstrijd van de groepsfase zal missen.

Bjorn Vandenabeele

WK-tegenstander van Rode Duivels krijgt pak slaag in oefenmatch

Nieuw-Zeeland is op 27 juni de derde tegenstander van de Rode Duivels op het WK. Afgelopen nacht gingen ze roemloos ten onder in een oefenmatch.
Nieuw-Zeeland verloor met maar liefst 4-0 van Haïti. De match werd in Miami afgewerkt voor aardig wat publiek. Aan de rust stond het 1-0 na een doelpunt van Ruben Providence. Na de rust incasseerde Nieuw-Zeeland nog drie doelpunten, wat leidde tot een Haïtiaans feestje in de tribunes.
“Dit is een harde les voor ons, zeker met de zware wedstrijden die eraan komen. Iedereen in de kleedkamer was enorm ontgoocheld”, zei Darren Bazeley, bondscoach Nieuw-Zeeland, bij Sporza.

De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd tegen Kroatië met 0-2 gewonnen. Voor bondscoach Rudi Garcia was de zege meer dan alleen een goed resultaat. Vooral het nieuwe systeem met drie verdedigers stemde hem tevreden in de aanloop naar de WK-kwalificatie.

Experiment met drie verdedigers levert op

Garcia greep de oefeninterland aan om een tactische nieuwigheid uit te testen. De Franse bondscoach koos voor een systeem met drie centrale verdedigers, een opstelling die de Belgische nationale ploeg de voorbije jaren slechts sporadisch gebruikte.

Dat experiment bleek alvast niet zonder succes. Tegen een ervaren Kroatische ploeg hield België de nul en gaf het nauwelijks grote kansen weg. Garcia zag zijn spelers bovendien goed omgaan met de tactische afspraken die vooraf waren gemaakt.

“We hebben het goed gedaan in dit systeem”, verklaarde de bondscoach na afloop aan Het Laatste Nieuws. Volgens Garcia speelde ook een onverwacht moment tijdens de wedstrijd een belangrijke rol. “De drankpauze in de eerste helft heeft geholpen, daardoor hebben we twee à drie dingen tactisch kunnen aanpassen.”

Die mogelijkheid om tijdens de wedstrijd bij te sturen bleek een belangrijke troef. België kwam na de korte drankonderbreking beter in zijn organisatie te staan en slaagde erin de ruimtes voor Kroatië verder te beperken.

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Defensieve discipline als grote winst

Hoewel de Rode Duivels niet voortdurend domineerden, was Garcia vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg collectief verdedigde. Kroatië had wel enkele momenten waarop het gevaarlijk kon worden, maar echt grote kansen bleven uit.

“We hebben op momenten afgezien, maar een ploeg die kan afzien zonder een goal te incasseren, is een kwaliteit.” Die mentaliteit wil Garcia duidelijk terugzien in de komende weken, wanneer de tegenstand in de WK-kwalificatie mogelijk nog moeilijker wordt.

De bondscoach zag bovendien dat zijn spelers bereid waren om voor elkaar te werken. “We hebben allemaal samen verdedigd en geen grote kansen tegen gekregen, buiten die bal tegen de lat.”

Dat collectieve werk was volgens Garcia een van de belangrijkste conclusies van de avond. België beschikte de voorbije jaren vaak over veel aanvallende kwaliteit, maar zoekt nog altijd naar de juiste balans tussen aanval en verdediging. Het systeem met drie verdedigers lijkt daarin een interessante optie te kunnen worden.

Belangrijke stap richting het WK

Garcia wilde de overwinning niet groter maken dan ze is, maar benadrukte wel dat de wedstrijd waardevolle informatie opleverde.

“Dit is maar een kleine stap richting het WK, maar wel een belangrijke.” De bondscoach verwees daarbij niet alleen naar het resultaat, maar ook naar de manier waarop zijn spelersgroep reageerde op de tactische aanpassingen.

Daarnaast was hij tevreden over de breedte van zijn selectie. De invallers konden volgens hem hetzelfde niveau aanhouden als de basisspelers. “Wat me het meest tevreden stemt, is het niveau van de hele ploeg. Na onze wissels was er geen kwaliteitsverlies.”

Dat gegeven kan richting de komende interlands van groot belang zijn, zeker in een druk programma waarin blessures en schorsingen een rol kunnen spelen.

Lukaku scoort meteen bij zijn rentree

Een ander positief punt was de terugkeer van Romelu Lukaku op het scorebord. De spits maakte meteen zijn eerste doelpunt onder Garcia en liet opnieuw zien waarom hij zo belangrijk blijft voor de nationale ploeg.

“Romelu is geboren om te scoren”, stelde Garcia. Toch spaarde hij zijn topschutter niet volledig. De bondscoach vond dat Lukaku in een eerdere fase beter had kunnen afleggen op Matias Fernandez-Pardo.

“Natuurlijk heb ik hem dat gezegd, je moet veeleisend zijn voor grote spelers zoals hem.” Die hoge verwachtingen passen volgens Garcia bij het statuut van de spits. Toch overheerste vooral de tevredenheid. “Iedereen is blij voor hem, we houden allemaal van hem.”

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