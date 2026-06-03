WK LIVE 3/6: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

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De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd tegen Kroatië met 0-2 gewonnen. Voor bondscoach Rudi Garcia was de zege meer dan alleen een goed resultaat. Vooral het nieuwe systeem met drie verdedigers stemde hem tevreden in de aanloop naar de WK-kwalificatie.