Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

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Youri Tielemans, tegen Kroatië zowel doelpuntenmaker als aanvoerder, analyseerde de prestatie van België en het nieuwe systeem van Rudi Garcia. En uiteraard was er vooral lof voor Romelu Lukaku, dé topspeler en topschutter van de Rode Duivels.

Youri Tielemans verkeert in topvorm. Hij komt net uit een sterk seizoen bij Aston Villa, waarin hij de Europa League won en in de finale scoorde. De kapitein van de Rode Duivels blikte bij de RTBF na de wedstrijd terug op zijn goal, het nieuwe systeem van Rudi Garcia en de prestatie van België.

Hij kreeg meer vrijheid in dit nieuwe systeem met Kevin De Bruyne. "Ik probeer in de zestien te komen, zeker in het systeem waarin we weten dat Kevin en ik vrij mogen aansluiten bij de aanvallen. Zodra Jérémy Doku de bal op links heeft, kan alles gebeuren en probeer ik daar te zijn om af te werken."

Moeizame start voor de Rode Duivels?

De Duivels maakten kennis met deze nieuwe tactische organisatie van Garcia met drie verdedigers. "Het was de eerste keer dat we het zo deden, dus het is normaal dat we nog onze automatismen moesten vinden. We waren nog wat op zoek en die automatismen waren er nog niet. Naarmate de minuten verstreken kwamen we beter op gang, voelden we ons comfortabeler en vonden we met bal de ruimtes, want daarmee hadden we aanvankelijk wat moeite. Na de drinkpauze waren we beter in de match."

Die pauze veranderde enkele dingen in ons spel. "De coach zei ons om wat hoger te spelen. Kevin en ik lieten ons te ver terugzakken om de ballen aan de voeten van de verdedigers op te halen, terwijl er hogerop ruimte lag en dat het spel opende. Het deed ons deugd dat we hoger gingen spelen."

"We hebben Romelu Lukaku nodig"

Opgesteld in het centrum van de defensie, maakte Amadou Onana indruk op zijn kapitein. "Hij was op zijn gemak, hij ruimde goed op en ik denk dat het een positie is die hem zou kunnen liggen, al verkiest hij volgens mij toch het middenveld."

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Tielemans feliciteerde ook Romelu Lukaku, die helemaal op het einde de tweede treffer van de avond maakte. "We hebben Romelu nodig. We weten dat hij een heel moeilijke periode heeft gehad. We proberen hem te steunen, we voelen hem erg scherp, hij heeft er echt zin in. We zullen hem tot op het einde nodig hebben."

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