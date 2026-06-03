Groot vraagstuk of no brainer? “Hij deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt”

Hans Vanaken heeft opnieuw indruk gemaakt bij de Rode Duivels. Na zijn invalbeurt tegen Kroatië gaf hij het Belgische spel meer rust, creativiteit en rendement. Analisten zien daardoor een interessant vraagstuk ontstaan voor bondscoach Rudi Garcia.

Sterke invalbeurt

Volgens Sporza-commentator Peter Vandenbempt was de impact van Vanaken meteen zichtbaar. De middenvelder van Club Brugge bracht meer structuur in het Belgische spel en hielp zijn ploeg beter voetballen. Zijn ervaring en spelinzicht maakten opnieuw het verschil op een moment waarop België op zoek was naar controle.

Complimenten van Vandenbempt

Vandenbempt was bijzonder lovend over de prestaties van de middenvelder. “Hans Vanaken deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt. Dat was echt frappant.” Daarmee benadrukte hij hoe groot de invloed van de invaller was op het wedstrijdverloop.

Daarnaast wees de commentator op de veelzijdigheid van Vanaken. “Hij heeft opnieuw laten zien wat hij kan bijbrengen aan de nationale ploeg als afwerker én lanceerplatform.” Zowel in de opbouw als in de buurt van het doel blijft hij een belangrijke troef.

Luxeprobleem op het middenveld

De sterke prestaties van Vanaken zorgen voor extra concurrentie op het Belgische middenveld. Vooraf werd vaak aangenomen dat hij vooral een rol als invaller zou krijgen, maar zijn huidige vorm maakt die redenering minder vanzelfsprekend.

Moeilijke keuzes voor Garcia

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Vandenbempt kijkt daarom vooruit naar de beslissingen van de bondscoach. Wanneer Amadou Onana opnieuw beschikbaar is op het middenveld, zal Garcia keuzes moeten maken. De vraag blijft of een speler die zo overtuigend presteert nog op de bank kan worden gehouden. Vanaken lijkt in elk geval nadrukkelijk zijn kandidatuur voor een basisplaats te hebben gesteld.