Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Zeven maanden na zijn ontslag bij Southampton staat Will Still op het punt om de nieuwe trainer van AJ Auxerre in de Ligue 1 te worden. Er moeten enkel nog enkele details worden afgerond. De deal stond al een paar weken in de sterren geschreven, maar nu lijkt het er echt van te komen.

Een kleine twaalf maanden geleden kondigde Will Still zijn vertrek bij RC Lens aan om persoonlijke redenen. Enkele dagen later werd de Belgisch-Engelse coach aangekondigd bij Southampton, waar hij aan een nieuw elan wilde werken.

Lang heeft hij het echter niet uitgehouden in The Championship: na amper zestien wedstrijden werd Still ontslagen. Zijn balans: vier overwinningen, zes gelijke spelen en zes nederlagen. Toch wel een grote teleurstelling.

Will Still dicht bij job als nieuwe trainer van Auxerre

Sinds begin november zat Will Still zonder club, maar mogelijk vindt hij snel een nieuwe uitdaging in een competitie die hij kent én waar hij al indruk maakte: de Ligue 1. Daar is al een tijdje sprake van en nu lijkt het er van te gaan komen.

Volgens het Franse medium Onze Mondial staat de voormalige hoofdtrainer van Lierse en Beerschot, die ook als assistent werkte bij STVV en Standard, op het punt om de nieuwe hoofdcoach te gaan worden van AJ Auxerre.

Gesprekken tussen Auxerre en Still lopen

De gesprekken tussen onze landgenoot en de club uit Bourgondië zouden al in een vergevorderd stadium zitten. Auxerre zou er bovendien vertrouwen in hebben om zijn komst binnen enkele dagen officieel te maken.





Er zouden enkel nog wat details moeten worden uitgeklaard, aangezien de grote lijnen van het project volgens dezelfde bron al vastliggen. Opvallend: Auxerre kondigde het vertrek van de huidige trainer, Christophe Pélissier, voorlopig nog niet aan. Eerder werd Will Still half mei ook genoemd bij Lorient, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis.