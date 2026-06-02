DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

Wat een KDB-Cup al niet voor gevolgen kan hebben. Afgelopen weekend was Alexander Lettens nog een van de sterkhouders voor KAA Gent bij de U15 in Drongen en nu heeft hij al zijn eerste profcontract getekend. Wordt hij de volgende groeibriljant bij de Buffalo's?

"Alexander Lettens tekende zijn eerste profcontract tot 2029. De verdedigende middenvelder, die al sinds de U12 deel uitmaakt van onze jeugdopleiding, verbindt zijn toekomst aan de club en zet zo een nieuwe stap in zijn ontwikkeling als Buffalo."

"Alexander draagt al vier seizoenen het blauw-witte shirt en groeide binnen onze jeugdopleiding uit tot een speler die bekendstaat om zijn intelligentie, leergierigheid en topsportmentaliteit. Op het veld koppelt hij een sterke technische basis aan een uitstekend spelinzicht."

KAA Gent zet in op de toekomst en legt Alexander Lettens vast

"Afgelopen weekend vertegenwoordigde Alexander onze club nog op de KDB Cup, waar hij met de U15 een knappe vijfde plaats behaalde", aldus KAA Gent in een persbericht dat het deelde op de eigen webstek op dinsdagmiddag over de handtekening van de jongeling.

— KAA Gent (@KAAGent) June 2, 2026

"Met zijn eerste profcontract bevestigt KAA Gent het vertrouwen in zijn verdere ontwikkeling. We zijn trots dat Alexander zijn traject bij onze club verderzet en kijken uit naar de volgende stappen in zijn carrière. Proficiat, Alexander!", zijn ze overduidelijk trots op de speler.





Lettens maakte indruk op de KDB-Cup en maakt stappen in ontwikkeling

KAA Gent gelooft dus nog steeds volop in de eigen jeugd en wil op dat elan doorgaan. Dit seizoen kregen we met Tibe De Vlieger en Matties Volckaert twee spelers steeds nadrukkelijker te zien bij de A-kern van de Buffalo's en dat is ook meteen een voorbeeld voor alle andere spelers die er nog zitten aan te komen de komende jaren.

Bij Gent werkt het jeugdbeleid op die manier steeds beter. Deels is dat misschien uit economische noodzaak, maar de tijd waarin er obscure spelers uit obscure landen werden gehaald voor de beloftenploeg lijken toch meer en meer naar de achtergrond te gaan verdwijnen.